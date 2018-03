PAINEL 06/03/2018

Aumento salarial

A pauta da reunião da Câmara, que será realizada as 19h de hoje, conta com três projetos do Executivo, um deles o de número 07/2018, tem a seguinte redação: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adequar a remuneração e proventos de servidores que recebam valores inferiores ao salário mínimo fixado pela União e dá outras providências”.

Voto de Louvor e Aplausos

Ronaldo da Milla (PSB) requer a inserção na ata de voto de louvor e aplausos ao senhor Adenilson Geraldo de Oliveira, pela realização do Renovando as Alianças no município de Caratinga. O voto é extensivo a cantora, apresentadora e escritora Helena Tannure pela contribuição com o referido evento.

Voto de Louvor e Aplausos

Johny Claudy (MDB) também pede voto de louvor e aplausos. O primeiro é para Alexandre Costa Meireles, “pelos relevantes serviços prestados como fiscal da Prefeitura de Caratinga”. O segundo homenageia as protetoras voluntárias de animais abandonados de Caratinga, “pelos relevantes serviços prestados na causa animal”.

UBS

Johny também pede que o chefe do Executivo informe à Câmara os motivos de ainda não ter sido inaugurada a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Nossa Senhora Aparecida II, “haja vista que aquela obra foi concluída e inclusive está sendo alvo de vândalos”.

Sapucaia

Cleidinho (PSDB) está atento às questões do distrito de Sapucaia. Ele pede a construção de quadra esportiva no distrito, como também solicita a construção de escola municipal em Sapucaia. O vereador requer patrolamento e ensaibramento das estradas dos córregos São Silvestre, Rochedo, Sobra, São Vicente da Guanabara, Manducas, Barreirinha, Bambu, São Pedro, Quatro Encruzilhadas, Cachoeira Alegre, Galho e Varginha – distrito de Sapucaia.

Água e Asfalto

“Fornecimento de água potável para o distrito de Dom Lara”, pede o vereador Mauro (PDT). Ele também solicita que seja realizado licenciamento para utilização das saibreiras localizadas no município de Caratinga. Ainda sobre Dom Lara, o vereador Carlindo (PT do B), pede que seja feito o término do asfaltamento da serra de acesso ao distrito.

Eucalipto

Outro projeto de Mauro Água e Luz solicita que a Secretaria de Meio Ambiente estude a viabilidade de realizar o plantio de mudas de eucalipto nas proximidades das pontes de madeira das áreas rurais do município de Caratinga.

Bairro Floresta

Na pauta, existem pedidos de asfaltamento e calçamento de diversas ruas, mas nenhuma do bairro Floresta. Os moradores do bairro andam precisando de uma atenção especial por parte da prefeitura. “A avenida principal não é asfaltada, a Feliciano Miguel Abdala, o que já é um incômodo, e para piorar a via pública está que mato puro. Tanto no meio da rua, quanto nos cantos próximo às calçadas o mato está grande”, disse um morador em contato com a redação.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes (MDB) esteve no último final de semana em Caratinga e manteve contatos políticos, não só na Cidade das Palmeiras, como também em Inhapim. Ele visitou amigos e aproveitou para apresentar o filho Adalberto Lopes, que é vice-prefeito de Campo Belo. Segundo Mauro, Adalberto é pré-candidato a uma vaga à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), casa que é presidida por seu irmão Adalclever Lopes. (Na foto, Mauro e o filho Adalberto junto do cafeicultor Robinson Leite e a esposa Helena).

Adalclever

Com a possível candidatura de Adalberto Lopes ao legislativo mineiro, aumentam os rumores de que Adalclever seria candidato ao governo de Minas. Inclusive esse assunto dominou as redes sociais no último final de semana. Outro comentário é que o governador Fernando Pimentel (PT) poderia se candidatar ao Senado. Mas como o MDB definiu que suas prévias serão em 1º de maio, até lá muitos comentários irão surgir e diversas articulações serão feitas. Mas o certo é que o nome de Adalclever se fortalece a cada dia dentro do MDB mineiro como provável candidato da sigla ao governo de Minas.