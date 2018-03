Eleitores de Caratinga e região já podem agendar atendimentos

Emissão do título de eleitor pela primeira vez, transferência, segunda via e regularização/atualização dos dados cadastrais

CARATINGA- Termina no dia 9 de maio o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar transferência para uma seção de fácil acesso e regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral antes das eleições 2018. A novidade é que a partir da próxima segunda-feira (12), estes serviços estarão disponíveis no Cartório Eleitoral de Caratinga exclusivamente por agendamento para os municípios de Caratinga, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Córrego Novo, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Pingo D’água e Vargem Alegre.

Estas e outras orientações aos partidos políticos foram repassadas na manhã de ontem, em reunião que contou com a presença do juiz diretor do Foro Eleitoral de Caratinga e responsável pela 72ª zona eleitoral, Consuelo Silveira Neto; o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, da 71ª zona eleitoral e o chefe da 72ª zona eleitoral de Caratinga, Arilson Oliveira de Carvalho.

“Com o objetivo de melhor atender o eleitor da região, foi instituída em Caratinga através de uma portaria, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o agendamento prévio para aqueles eleitores que precisam fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral, seja para alistamento, transferência de título ou revisão eleitoral. O eleitor deverá acessar o site do TRE ou aquele que não tem também acesso à internet poderá agendar via telefone, através do número 148 e escolher uma data e um horário. Será atendido nas duas zonas eleitorais do Cartório Eleitoral de Caratinga para atender aos 11 municípios”, explicou o juiz Consuelo.

Conforme o magistrado, o agendamento irá trazer mais agilidade aos atendimentos, principalmente aos eleitores que moram nas cidades vizinhas e precisam se deslocar até o Cartório Eleitoral de Caratinga. “Temos observado que o número de eleitores que procuram o cartório eleitoral é significativo. E muitas das vezes não conseguem o atendimento adequado. Então, esse agendamento visa melhora atender o eleitor. O eleitor sai de um município distante ou zona rural, para que ele possa chegar aqui e ser atendido no horário em que ele chega e concluído esse atendimento, possa retornar para a sua residência com segurança. O que nós observamos é que o eleitor às vezes chega e pega uma fila que passa horas no cartório para ser atendido e acaba às vezes dependendo do horário que chega, a nem conseguir o atendimento.”.

O agendamento já está disponível pelo sistema ou telefone hoje. No entanto, é importante ficar atento que há serviços que não necessitam de ser agendados. “Pagamento de multa, segunda via, essas coisas mais corriqueiras do Cartório Eleitoral não têm necessidade de agendar. O agendamento é necessário para quem vai tirar o título pela primeira vez, aquele que vai transferir de um município para o outro e em casos de revisão, para atualização de cadastro”.

Além de falar sobre este assunto, o encontro também teve o objetivo de alertar aos diretórios dos partidos sobre a importância de atualizar os dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. Por exemplo, na reunião de ontem, poucos representantes de partidos compareceram, por isso, o chefe da 72ª zona eleitoral de Caratinga, Arilson Oliveira faz um alerta. “Desde que o doutor Consuelo e o doutor Anderson determinaram a realização desta reunião hoje, iniciamos uma convocação a todos os presidentes de partido, tanto que compõe a 71ª quando a 72ª zona eleitoral. E nos deparamos com a situação de dados cadastrais totalmente desatualizados. Estamos falando talvez de mais de 150 partidos políticos em todos os municípios e destes, creio que mais da metade com e-mails inexistentes, telefones em que tentamos falar e as chamadas não foram completadas”.

Arilson ainda ressaltou que é necessário que os partidos estejam atentos e que procurem os seus respectivos órgãos estaduais para que procedam à atualização dos seus dados, “uma vez que é de responsabilidade do partido manter os dados atualizados”. “E é claro, para nós também é interessante esses dados atualizados para que quando necessário tenhamos condições até de informar ao partido, vários eventos como uma reunião dessa realizada nessa manhã”.

O ATENDIMENTO

Agende seu atendimento pelo Disque- Eleitor 148 ou pelo site tre-mg.jus.br

No dia do atendimento leve:

Documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de endereço (emitidos há mais de três meses e menos de um ano anteriores à data de comparecimento do eleitor;

Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens maiores de 18 anos que forem fazer o título pela primeira vez)

Título de eleitor e CPF (se possuir)