Carro roubado em Raul Soares é usado em assalto na BR-116

DA REDAÇÃO – Um Fiat Palio, placas de Caratinga, que foi roubado na madrugada de domingo (4) no córrego Sacramento, Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares, acabou sendo usado em um assalto a um posto de combustíveis no município de Manhuaçu, localizado às margens da BR-116, quando os bandidos levaram mais de 21 mil reais.

O roubo

A vítima, 20 anos, disse que no início da madrugada de domingo, deixou a residência de sua namorada, no distrito de Santana do Tabuleiro, e seguiu rumo córrego do Juquinha. Quando chegou em um morro pavimentado, viu um pedaço de madeira no meio da estrada; ao se desviar, o motorista foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles portava um revólver. Conforme a vítima, os autores são baixos e magros, e aparentavam serem menores de idade. Eles utilizaram camisas para encobrir os rostos.

Após o anúncio do assalto, os bandidos mandaram que a vítima se virasse e olhasse para o chão. Os autores ainda perguntaram se o veículo era segurado. Diante da resposta negativa, um dos marginais disse que o automóvel seria abandonado e assim a vítima poderia recuperá-lo.

Os autores ainda roubaram a carteira nacional de habilitação da vítima, como também o documento do carro, além de um celular, um cordão de ouro, um DVD player, uma caixa de som e 50 reais. Em seguida, os bandidos fugiram sentido a cidade de Vermelho Novo.

Assalto

Na noite de domingo, dois bandidos roubaram mais de 21 mil reais em um posto de combustíveis, em Vila de Fátima, na BR-116, na zona rural de Manhuaçu. Segundo as imagens das câmeras de segurança, os bandidos chegaram num Pálio, preto, placa PWM 9773. Armados, eles anunciaram o assalto e levaram cerca de 15 mil reais em dinheiro e 6.500 reais em cheques. Tal quantia foi retirada do caixa e do cofre e era o faturamento do estabelecimento desde a sexta-feira (2).

A Polícia Militar apurou que o veículo foi roubado, no córrego do Sacramento, próximo a Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares.

Os dois bandidos fugiram pela BR-116, sentido Caratinga, e não tinham sido detidos até o final dessa edição.