Acidente na zona rural de Santa Bárbara do Leste

Carro capota e motorista morre ao ser arremessado para fora do veículo

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O motorista Robson Ferreira da Rocha, 27 anos, morreu em um acidente ocorrido por volta das 23h de sábado (03) no córrego do Caratinguinha, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Conforme informações, o Fiat Uno, placas de Caratinga, capotou e o condutor foi arremessado para fora do veículo.

Moradores da região ouviram o barulho e foram verificar o que houve. Ao constatarem o acidente, acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição foi ao local e deparando com a situação, chamaram os bombeiros Anjos de Resgate, que foram até o córrego do Caratinguinha e verificaram que a vítima já estava morta.

A hipótese levantada é que o motorista perdeu o controle da direção, o carro capotou e ele foi jogado para fora do automóvel. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

Segundo informações, Robson morava no bairro Santa Cruz, em Caratinga.