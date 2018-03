Mauro Lopes é recebido por populares e lideranças políticas inhapinhenses

INHAPIM – No último sábado (3), um grande número de pessoas esteve no auditório de Inhapim para junto do prefeito Márcio Elias de Lima e Santos (MDB), o ‘Marcinho’; do vice-prefeito, Geraldo Vieira de Freitas, (MDB), o “Cabritão”; e diversas autoridades políticas para receber o deputado federal Mauro Ribeiro Lopes (MDB).

Um vídeo foi preparado pela equipe da prefeitura para mostrar as diversas obras feitas na cidade ao longo dos anos com as emendas enviadas ao município por Mauro Lopes. Segundo o prefeito Marcinho, o objetivo maior da reunião foi o de agradecimento. “Desde quando iniciamos nossa jornada na vida pública, seu gabinete sempre esteve à disposição do município, não somente em Belo Horizonte, mas em Brasília também e isso é muito importante. Muito obrigado por superar nossas expectativas, através do senhor conseguimos benefícios para o nosso município. Na crise que podemos unir forças e fazer a diferença, e essa diferença que estamos fazendo, o senhor é um grande responsável”, disse o prefeito que ainda agradeceu o empenho de seus companheiros como o vice-prefeito “Cabritão”, os vereadores atuantes e os secretários municipais.

O vice-prefeito Cabritão ressaltou que é motivo de muito orgulho trabalhar com amor e carinho por Inhapim, ao lado do prefeito Marcinho e agradeceu ao deputado Mauro Lopes por seu empenho junto ao município. “A população confiou nesse jovem prefeito com quem estou junto, estamos honrando a comunidade. Ser vice-prefeito do Marcinho é um privilégio, porque ele tem diálogo, ele nos ouve. E esse deputado que tanto já trouxe para Inhapim, temos muito que agradecer, ouvi várias vezes ele falar que se considera filho de Inhapim, sei que ele ama nossa cidade e isso é muito importante”.

O secretário de Planejamento da prefeitura e presidente do MDB em Inhapim, César Augusto Torres, ressaltou que visita do deputado Mauro Lopes foi muito importante para que ele recebesse um agradecimento especial da cidade. “Temos muito que agradecer ao deputado pelos projetos que têm conseguido ao longo dos anos e outros que está fazendo por Inhapim. Ele em correspondido todas as expectativas de nossa cidade, é o deputado mais importante que Inhapim já teve”.

O filho do deputado, Adalberto Lopes, que é vice-prefeito de Campo Belo, também acompanhou na visita a Inhapim e falou das qualidades do pai como homem público. “O único recado que quero deixar é que vocês podem ter orgulho de ter um deputado como Mauro Lopes, como tenho orgulho de ter um pai como esse. Vocês não sabem a emoção que é chegar a cidade que ele é votado e receber esse carinho. Minha família se sente grata por este acolhimento que vocês dão a este pai honrado que temos em casa. Tenho um irmão, deputado Adalclever Lopes que está em seu quarto mandato consecutivo, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entrei como vice-prefeito em Campo Belo e tivemos a maior votação. Ser político é servir ao próximo. Deixo meu abraço e agradeço a alegria que dão a meu pai com esse acolhimento”.

DEPUTADO MAURO LOPES

O deputado federal Mauro Lopes entrou no auditório da prefeitura, sendo fortemente aplaudido e agradeceu o carinho de todos. “Emocionei-me quando cheguei aqui. Entrei nesse corredor ouvindo as palmas que recebi, comecei a chorar, mas a emoção faz parte da sensibilidade. Quem não emociona, não ama seu semelhante. Realmente estou encantado e feliz”.

O deputado aproveitou para falar de seu bom convívio com o prefeito Marcinho e com as lideranças políticas da cidade, além de relembrar ser cidadão honorário do município. “Você (Marcinho) está me dando aqui a oportunidade junto ao nosso povo de fazer uma reflexão da minha vida e dizer que valeu a pena. Tive bons relacionamentos com todos os prefeitos que aqui passaram. Meus amigos conterrâneos, a maior emoção que tive foi quando recebi título de cidadão honorário de Inhapim, é como um segundo registro de nascimento, por isso aqui é minha terra. Quando cheguei aqui tive muito apoio do Cézar e do ex-prefeito João. O João tinha uma secretária que é a Darlene e pedi que ela viesse a trabalhar comigo, ela é meu braço direito, filha de Inhapim, está comigo há 24 anos. Como deputado no sexto mandato tenho muito que agradecer a Inhapim, pois sempre fui o mais votado aqui”, ressaltou Mauro Lopes.

RECURSOS

Mauro Lopes disse que é sua obrigação encaminhar recursos do governo federal para Inhapim, já que atualmente os municípios recebem menos. “É minha obrigação trazer recursos do governo, o que o município recebe é muito pouco, não dá pra fazer obra, então precisa do dinheiro do governo estadual e federal. Por isso é preciso um deputado atuante. Estou tendo uma felicidade muito grande, foi uma surpresa agradável ter o Marcinho como prefeito, está nos surpreendendo. Temos que render homenagem ao MDB, todos que passaram aqui sempre ajudaram muito Inhapim. Cada dia que passa a gente apaixona com Inhapim. Essa homenagem com esse vídeo é gratificante para o político, volto com minhas forças renovadas para Brasília e existem vários recursos empenhados para chegarem aqui. A praça será totalmente renovada, são vários recursos que virão. Jamais vou esquecer dessa cidade que gosto tanto. Deus me dando força pra exercer esse mandato, Inhapim sempre terá prioridade”.

Mauro Lopes falou da importância dos municípios terem deputados majoritários para que fiquem melhores assistidos. “Essa lealdade que Inhapim tem precisa ser preservada, tem cidade que cada liderança arranja um deputado, chega ao ponto que não tem deputado majoritário, isso fraciona muito e atrapalha o município. Temos as eleições este ano, tenho certeza, que MDB terá candidato próprio a presidente da república, que coloque esse país no eixo, para as pessoas terem alegria de viver aqui e no estado se não tiver candidato a governador, o vice teremos. Se me perguntarem, quem sou eu, sou homem feliz por ser abraçado pelo povo do Leste de Minas, principalmente nessa querida Inhapim, amo vocês”, encerrou o deputado.