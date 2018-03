PAINEL 04-03-2018

Café

O mercado de café no Brasil continua sofrendo com as fortes e rápidas oscilações nos preços dos contratos de café negociados na bolsa de mercado futuro em Nova Iorque. O “sobe e desce” foi intenso em todos os pregões da semana. Para exemplificar, na quinta-feira (1), no período da tarde, os contratos de café com vencimento em maio próximo trabalharam com alta próxima aos 200 pontos e fecharam com ganhos de 195 pontos. Já na sexta-feira (2), desde a abertura, trabalharam no campo negativo e fecharam com perdas de 175 pontos. No balanço da semana, entre altas e baixas, os contratos para maio tiveram alta acumulada de 120 pontos.

Café II

O mercado físico brasileiro apresentou um volume maior de negócios fechados, mas ainda menor do que o necessário. Esses negócios foram realizados principalmente nas horas em que coincidia Nova Iorque em alta com o dólar subindo frente ao real. Os cafeicultores consideram baixas as bases de preço oferecidas pelos compradores e vendem apenas o necessário para fazer frente aos compromissos mais próximos.

Café III

Os números sobre as exportações brasileiras de café em fevereiro, divulgados nesta quinta-feira (1) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, indicam um preço médio por saca exportada em fevereiro último de US$ 159 ante um preço médio de US$ 176 nas exportações de fevereiro de 2017, diferença de 17 dólares, algo em torno de 55 reais. Essa queda ajuda a compreender a resistência do cafeicultor em vender o que resta de sua safra. Estamos em uma safra de ciclo baixo, onde o cafeicultor colheu um volume menor de café e viu seus custos crescerem.

Café IV

Na última quarta-feira, (28), o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento sobre a constitucionalidade do Código Florestal de 2012. Por maioria de votos, o STF reconheceu a ampla concordância do Código com a Constituição Brasileira. O encerramento do julgamento coloca um ponto final nas discussões sobre a aplicação do Código Florestal de 2012, trazendo mais segurança e tranquilidade para que nossos agricultores, em especial os pequenos produtores familiares, possam investir e desenvolver a produção nacional de alimentos e produtos agropecuários em geral.

Café V

Na santa terrinha do São João do Caratinga, a colheita deve começar logo nos primeiros dias de abril. Pelo que se vê, a safra será satisfatória, mas é certo que a turma da região quer começar cedo a colheita por dois motivos. O primeiro, pela falta de dinheiro mesmo; e o segundo, é que em ano de alta, quando a região fria, o começo da colheita fica difícil para região mais baixa assegurar a turma da colheita. Assim é melhor colher um café um pouco verde do que sobrar café na árvore no final.

Política

Mais um secretário deixou o cargo no governo de Welington Moreira. Agora foi a vez de Sônia Gomes pedir exoneração. Ela alegou motivos pessoais. Até agora são cinco os secretários que deixaram suas pastas em menos de 15 meses. O primeiro foi o secretário de Saúde, o vice-prefeito Dr. Giovanni. O segundo foi Cleiton Rocha, do Esporte, apesar de ser superintendente, mas tinha status de secretário. Depois foi Marlete Santos, da educação, seguida de Wagner Barbalho (Saúde). E na semana que passou foi Sônia Gomes que deixou o cargo. Nos bastidores, especialistas comentam que o baixo salário dos secretários pode ser o maior motivo para esses profissionais qualificados.

Secretário x Vereador

Nos bastidores da política dizem que os secretários deveriam, pelo menos receber, os salários de um vereador em decorrência da responsabilidade e demanda de serviço pelo cargo. Na realidade, um secretário, que é funcionário do poder executivo, recebe a metade de um vereador, que é do poder legislativo, daí a dificuldade do prefeito Welington Moreira buscar quadros no setor privado para cobrir as prerrogativas das pastas no setor público.

Salários

Outro problema de difícil solução para o prefeito Welington Moreira é com ajuste salarial do funcionalismo público. Como aumentar os salários dos secretários e cargos em comissões, que estão defasados desde 2008, sem aumentar o salário do funcionalismo público, também defasado? Com o país em crise nos setores público federal, estadual e municipal, como fechar as contas públicas e ainda promover aumentos salariais há uma década defasadas. Um desafio gigantesco bate a porta do prefeito.

Eleições

O período de eleições se aproxima e começa a aumentar o clima de tensão nos bastidores da política. Na santa terrinha, o prefeito municipal Welington Moreira não manifestou se apoia algum candidato de forma explícita. Comenta-se que isso não ocorrerá tão cedo em virtude dos embaraços políticos, tanto em nível federal quanto estadual. Pelo jeito é aguardar a forma que a água do rio vai correr para o mar.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes, que irá concorrer ao seu sétimo mandato, vem encaminhando recursos para Caratinga, agora na ordem de 500 mil reais para saúde, conforme ordem bancária. O deputado já afirmou para o prefeito Welington Moreira (DEM) a motivação de ajudar Caratinga, mesmo sabendo que ele não é do seu partido, o MDB, mas que a tratativa entre os dois está de forma republicana.

Coordenação

Quem estará à frente da coordenação da campanha do deputado Mauro Lopes na região, é o ex-deputado pelo PMDB na década de 80, o empresário José Moises Nacif Júnior. Com uma larga experiência política, José Moises é o elo do deputado majoritário e já traça os planos para fazer com que Mauro Lopes mantenha sua votação na santa terrinha de São João do Caratinga. Com os desgastes que a classe política carrega no momento, é uma meta pra lá de ousada.

Darlene Passos

A classe política ligada ao MDB local vem sentindo a falta de Darlene Passos, chefe de gabinete do deputado federal Mauro Lopes. Em tratamento de saúde Darlene, pouco é vista no gabinete de Mauro Lopes e os comentários são que a ausência de Darlene poderá ser sentida nas urnas em outubro, já que ela é uma exímia articuladora política e esteve com Mauro Lopes nas seis disputas ao legislativo federal.

22 milhões

Aconteceu na semana e publicado nas páginas do DIÁRIO, é que a prefeitura de Caratinga irá receber a soma de 22 milhões de reais para investimento da “Fundação Renova” para projetos de saneamento de esgoto e destinação adequada de resíduos sólidos. Os recursos fazem parte de medida compensatória pelos problemas ocasionados pela empresa Samarco quanto a destinação dos resíduos líquidos que atingiram o Rio Doce. (Foto: Jaider Pascoaline, secretário municipal de Meio Ambiente)

22 milhões II

Nos bastidores da política, os comentários são que Caratinga poderá vir a ter uma usina de reciclagem de resíduos sólidos como forma de usar parte destes recursos. Um avanço ambiental do município, já que grande parte do lixo é enterrada ao invés de ser reciclado.

SAD

Os médicos do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), Dr. Igor e drª Mônica, estiveram na tribuna da Câmara Municipal de Caratinga nessa última semana. Por sinal, ambos já foram destaques da Medicina escolhidos pelo DIÁRIO devido ao grande trabalho que fazem no atendimento domiciliar aos pacientes caratinguenses. Eles foram ao legislativo pedir mais apoio para que possam desenvolver seus trabalhos junto à comunidade.

SAD II

Igor e Mônica sensibilizaram os vereadores quanto aos benefícios que o SAD representa tanto na otimização dos serviços de saúde, na desocupação de hospitais (desospitalização), na desupalização (cuidados paliativos), proporcionando tratamento mais humano e principalmente, na prevenção de mais doenças. Se tem um projeto municipal que merece todo apoio da comunidade politica e da sociedade, é o da equipe do SAD.

Bené da Ford

Um dos maiores empresários da santa terrinha, Bené da Ford, veio a falecer nesta ultima quinta-feira (1) em sua fazenda no município de Marliéria. Ele foi o vice-presidente do PMDB caratinguense, o homem de confiança do deputado Mauro Lopes em Caratinga nos últimos anos e articulador nato, deixará saudades na política caratinguense.

Cesta Básica

É de parabenizar o trabalho que a equipe de alunos da Rede Doctum, supervisionada pelo diretor Alexandre Leitão e coordenada pelo professor Paulo Cesar Ribeiro, faz em relação às pesquisas sobre o custo da cesta básica da classe média de Caratinga. É notável a preocupação da instituição de ensino para assim manter a sociedade atualizada dos números da cesta básica e dos preços dos alimentos e serviços na santa terrinha. Muito louvável o trabalho e sempre publicado nas páginas do DIÁRIO.

Cesta Básica II

Enquanto o governo federal anuncia a inflação brasileira perto da meta de 4,5 %, a cesta básica da classe média de Caratinga, pelos números estatísticos da Doctum, subiu 1,65% em fevereiro e 2,71% em janeiro. Assim é bom a gente ficar atento que a média brasileira de inflação pode ser uma, mas o custo Caratinga pode ser outro, às vezes mais oneroso, daí o importante dos gestores públicos utilizarem deste belo trabalho para discutirem políticas públicas afim de produtos alimentícios poderem chegar à mesa do caratinguense a um custo mais acessível, já que estamos num bolsão de produção agrícola.

Além da Palavra

Foi lançado na última terça-feira (27/02) o quarto volume do livro “Além da Palavra”, organizado pelos professores Antônio Fonseca e Eugenio Maria Gomes, que também são coautores. O livro recebe vários temas escritos por professores e alunos da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e é um verdadeiro incentivo à leitura, com escritores locais vivenciando o momento, a cultura e a crítica de uma cidade interiorana chamada “Caratinga”. O destaque deste volume foi a participação de alunos da instituição. Parabéns a todos da FUNEC por esse belo trabalho literário cheio de méritos. Leiam, pois é imperdível.

Além da Palavra II

Em alusão ao nome do livro, “Além da Palavra”, os textos publicados nas páginas do DIÁRIO de Caratinga estão indo além das fronteiras regionais para serem lidos nas páginas de periódicos de circulação estadual e nacional. O professor Walber Gonçalves de Souza já sinalizou para a redação do DIÁRIO e assim os leitores caratinguenses não se assustarem ao saber que seus textos aqui publicados são lidos também em grandes jornais da capital mineira, como Estado de Minas e O Tempo. Diário do Rio Doce também publica textos do professor. Walber ainda teve seus artigos publicados até em jornal de Roraima. Só neste ano, três textos dele já saíram no Estado de Minas. É Caratinga exportando cultura e opinião.

Pedro Leitão

O prefeito de Caratinga Welington Moreira deu posse nesta semana ao novo conselho gestor da feira, leia-se Mercado Municipal Roberto Carli. O secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, o caratinguense Pedro Leitão, mantem contato direto com o prefeito para que os projetos de restauração e modernização do mercado municipal se agilizem para atender as prerrogativas do Estado. Pedro destinou verba de 800 mil reais para Caratinga afim de que a atual feira se transforme em um mercado municipal e se torne um ponto de turismo gastronômico na santa terrinha.

Ainda há esperanças

No bairro Esperança!!! O Ministério Público de Caratinga assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a municipalidade de Caratinga para recuperação da rua Augusto de Moraes, que desmoronou devido as chuvas ocorridas em anos anteriores. O município alega que está em busca de recursos, seja federal ou estadual, mas já sinalizou a construção de um muro no local assim que as condições climáticas propiciarem o início da obra.