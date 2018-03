Presos suspeitos de homicídio em Pingo D´água

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (2), João Vitor dos Santos Flores, 18 anos, e Ciro Inácio Machado, 28, ambos moradores da zona rural de Bom Jesus do Galho. Segundo a PM, eles são suspeitos de terem matado Uéverton do Nascimento Martins, 22, crime este ocorrido na noite de quinta-feira (1), na fazenda Canto da Pedra, zona rural de Pingo D’Água. A namorada de Uéverton, 15, foi vítima de tentativa de homicídio.

Populares que avisaram a PM sobre o crime ocorrido na zona rural de Pingo D´água. Uma guarnição foi até a fazenda e constatou que Uéverton foi morto com três tiros. A namorada da vítima disse que por volta das 20h de quinta-feira, eles estavam dentro da residência e deitados na cama. Ela mencionou que Uéverton ouviu um barulho no quintal, dando a entender que pessoas estavam rondando a casa. O rapaz trancou a porta do imóvel e voltou para o quarto. Então a namorada pediu para que Uéverton apagasse a luz do quarto, e foi justamente nesse momento que alguém, que estava fora da casa, efetuou cerca de cinco disparos em direção ao casal. Os tiros acertaram o rosto e os braços de Uéverton, já a menor levou um tiro de raspão na região da cabeça.

A adolescente acrescentou que sua casa é de madeira e possui frestas, sendo assim, o autor usou desse artifício para alvejá-los. Ela alegou que não procurou a Polícia de imediato por temer que o autor ainda estivesse do lado de fora. Na sexta-feira, ela foi conduzida para atendimento em Ipatinga, onde foi medicada e liberada.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos, liberou o corpo para o serviço funerário.

Os militares fizeram buscas pela casa e encontraram uma arma de pressão que foi adaptada para pistola calibre 22. Uma garrucha foi localizada na casa da mãe de Uéverton.

MOTIVAÇÃO

A namorada da vítima relatou que no domingo (25/02), ela estava no distrito de Quartel do Sacramento, zona rural de Bom Jesus do Galho, e João Vitor, que é desafeto do casal, parou sua moto, sacou um revólver e apontou em sua direção. A menor disse que saiu correndo e acionou a PM. João Vitor chegou a ser conduzido e liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A arma não foi localizada.

Segundo ela, João Vitor estava fazendo ameaças porque já houve uma discussão entre eles. A menor informou que durante a semana, João Vitor e Ciro estiveram várias vezes perto de sua casa em uma moto vermelha, que pertence a Ciro. Conforme a adolescente, ela e Uéverton chegaram a se esconder no milharal com medo de represálias. A PM levantou que a adolescente é acusada de agressão física contra a sobrinha de Ciro.

De acordo com a PM, a menor afirmou que João Vitor e Ciro seriam os autores da empreitada criminosa que culminou com a morte de Uéverton. Ela contou também que após o crime, viu os dois saindo do local na moto vermelha.

Segundo a testemunha ouvida pela PM, Ciro estava em sua companhia das 19h30 às 21h20 de quinta-feira, depois disso teria deslocado para sua casa a pé.

A PM fez rastreamento e localizou os suspeitos, que foram conduzidos para Delegacia Polícia Civil, em Caratinga.