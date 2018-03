Doze inscritos na OAB recebem carteiras de identidade profissional

CARATINGA – Nesta sexta-feira (02), doze novos inscritos receberam suas carteiras de identidade profissional. A cerimônia, conduzida pelo presidente da 8ª Subseção da OAB/MG (Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado Samuel Franco, foi realizada no salão do Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Faria e Souza.

No início da cerimônia, os profissionais realizaram o juramento, no qual se comprometeram a “exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais, e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os Direitos Humanos, a Justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da Justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.

Também participaram da entrega das carteiras o vice-presidente da 8ª Subseção da OAB/MG, Denis Fonseca Barroso e o delegado da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Nilmar Carlos Franco.

Ao desejar as boas-vindas aos novos advogados e estagiários, Samuel Franco se pronunciou acerca da importância da advocacia, externando a disponibilização de todo suporte necessário aos jovens advogados no exercício da profissão, bem como a missão da entidade na defesa das prerrogativas e da cidadania.

A solenidade contou, ainda, com o discurso do vice-presidente, Denis Barroso, que ressaltou a importância da ética profissional.

LISTA DOS COMPROMISSADOS

Alair Damásio Duarte;

Carla Medeiros Martins Gonçalves;

Douglas Venâncio Diniz;

Fernando Eberle Costa;

Flávio Pereira Cecílio;

Jordan Gomes Condé;

Jaiane da Silva Aguiar;

João Batista da Silva;

Kennedy Luiz de Jesus;

Lucas Carlos da Silva Soares;

Lucas Gabriel Dutra da Costa; e

Myllena dos Santos Pereira de Freitas.