Concurso público da Secretaria de Estado de Educação: Confira as vagas para a regional de Caratinga

DA REDAÇÃO- Desde as 9h de segunda-feira (26/02), as inscrições para os interessados em participar do concurso público da Secretaria de Estado de Educação estão disponíveis pelo site da Fundação Mariana Rezende Costa (Fumarc), instituição responsável pela realização do certame. As inscrições podem ser efetuadas até as 23h59 da quinta-feira (08/03). A taxa de inscrição é R$ 70.

De acordo com o Edital SEE Nº. 07/2017, a partir de 16 de março, o candidato deverá conferir, no site da Fumarc, através da Lista das Inscrições Deferidas, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado.

O certame, autorizado em novembro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), contará com 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) de diversas disciplinas e com 700 vagas para Especialista em Educação Básica (EEB). As oportunidades contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino.

Confira o quantitativo de vagas, especificamente, para a área da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga:

QUADRO GERAL DE VAGAS POR CARGO/ÁREA DE ATUAÇÃO

EEB – Especialista da Educação Básica

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 03 01 Santa Rita de Minas 01 00 São Sebastião do Anta 02 00 Tarumirim 03 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – ARTE/ARTES

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 08 01 Tarumirim 06 01 Inhapim 04 01 Ubaporanga 03 00 Dom Cavati 01 00 Entre Folhas 01 00 Iapu 01 00 Pingo D’ Água 01 00 Pocrane 01 00 São Domingos das Dores 01 00 São Sebastião do Anta 01 00 Vargem Alegre 01 00 Bom Jesus do Galho 01 00 Bugre 01 00 Córrego Novo 01 00 Taparuba 01 00 Imbé de Minas 01 00 Ipaba 01 00 Piedade de Caratinga 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – BIOLOGIA/CIÂNCIAS

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Tarumirim 06 01 Caratinga 06 01 Bugre 02 00 Pingo D’Água 01 00 São Sebastião do Anta 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – EDUCAÇÃO FÍSICA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Tarumirim 05 01 Caratinga 04 01 Inhapim 04 00 Bom Jesus do Galho 02 00 Iapu 02 00 São João do Oriente 02 00 Imbé de Minas 01 00 Entre Folhas 01 00 Pocrane 01 00 Ubaporanga 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – FILOSOFIA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 04 01 Iapu 01 00 Piedade de Caratinga 01 00 São Domingos das Dores 01 00 Ubaporanga 01 00 Bugre 01 00 Imbé de Minas 01 00 Ipaba 01 00 Pingo D’Água 01 00 Taparuba 01 00 Ipanema 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – FÍSICA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 08 01 Tarumirim 04 01 Inhapim 04 01 Ipaba 02 00 Ubaporanga 02 00 Bugre 01 00 Taparuba 01 00 Bom Jesus do Galho 01 00 Pocrane 01 00 São Sebastião do Anta 01 00 Dom Cavati 01 00 Iapu 01 00 Imbé de Minas 01 00 Ipanema 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – GEOGRAFIA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 06 01 Tarumirim 04 01 Córrego Novo 02 00 Alvarenga 02 00 São Domingos das Dores 01 00 Pocrane 01 00 Imbé de Minas 01 00 Taparuba 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – HISTÓRIA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Inhapim 03 01 Tarumirim 03 01 Bom Jesus do Galho 02 00 Caratinga 02 00 Alvarenga 02 00 Ipanema 02 00 Bugre 01 00 Dom Cavati 01 00 Imbé de Minas 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – LÍNGUA ESTRANGEIRA- MODERNA INGLÊS

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 13 01 Inhapim 05 01 Tarumirim 04 01 Ipaba 04 01 Entre Folhas 02 00 Iapu 02 00 Ipanema 02 00 Alvarenga 02 00 Vargem Alegre 02 00 Córrego Novo 01 00 Pocrane 01 00 Santa Bárbara do Leste 01 00 Bugre 01 00 Dom Cavati 01 00 Pingo D’Água 01 00 São João do Oriente 01 00 São Sebastião do Anta 01 00 Taparuba 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – Língua Portuguesa

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 15 02 Ubaporanga 05 01 Bugre 04 00 Pocrane 02 00 Ipanema 01 00 Santa Rita de Minas 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – Matemática

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 07 01 Tarumirim 04 01 Imbé de Minas 03 00 Pingo D’Água 03 00 Ubaporanga 02 00 Iapu 02 00 Pocrane 01 00 Alvarenga 01 00 Santa Bárbara do Leste 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – QUÍMICA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 10 01 Tarumirim 04 01 Ipaba 03 00 Bugre 01 00 Piedade de Caratinga 01 00 Pocrane 01 00 Taparuba 01 00 Imbé de Minas 01 00 São Domingos das Dores 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – SOCIOLOGIA

MUNICÍPIO EXERCÍCIO VAGAS APURADAS DISTRIBUIÇÃO VAGAS PCD* Caratinga 05 01 Ipaba 02 01 Iapu 01 00 São Domingos das Dores 01 00 Bugre 01 00 Entre Folhas 01 00 Pingo D’Água 01 00 São João do Oriente 01 00 Taparuba 01 00 Tarumirim 01 00 Ipanema 01 00 Piedade de Caratinga 01 00

* O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência