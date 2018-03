PM fecha o cerco contra o tráfico no Vale do Sol

Drogas, munições e dinheiro apreendidos. Cinco suspeitos foram conduzidos

CARATINGA – A Polícia Militar deflagrou na tarde desta sexta-feira (2), uma operação em um prédio localizado na rua Cota Silva, no bairro Vale do Sol, para cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação, que contou com grande efetivo policial, resultou na apreensão de 4,5 kg de maconha, doze pedras maiores de crack e sete menores do mesmo entorpecente, 430 reais, além de munições, balança digital e celulares. A PM também deteve os seguintes suspeitos: Geraldo de Souza Genelhu, o ‘Tabajara’; Luiz Paulo de Arruda Burgarelli, Sirlene Pires dos Santos, Vitor Hugo Azevedo Rocha, o ‘Vitinho’. Um adolescente acabou apreendido.

Conforme cabo Teixeira, a Polícia Militar vinha recebendo constantes denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas naquela região e que os envolvidos criariam uma facção e assim vender entorpecentes. “Cada um tinha sua função, então pedimos os mandados junto ao Ministério Público e realizamos a operação na data de hoje (ontem), quando localizamos munições e várias drogas”, ressaltou o militar.

Segundo o policial, durante o cumprimento dos mandados, pessoas foram flagradas embalando drogas. Outro alvo foi um estabelecimento comercial. “Fomos até a mercearia de propriedade do Geraldo ‘Tabajara’, a principio negou ser o dono, mas após parlamentação, quando viu que poderíamos arrombar a porta em virtude do mandado, ele abriu e localizamos aproximadamente cinco quilos de maconha”, informou o cabo.

Sobre os detidos, cabo Teixeira comentou que havia várias denúncias relatando o suposto envolvimento com o tráfico. “Recebemos várias denúncias sobre essas pessoas. Esse menor era constantemente apreendido pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A companheira dele também era alvo de denúncias. Assim como o Tabajara, Vitinho e Luiz Paulo”.

Todos os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.