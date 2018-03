Caratinga começa o ano com saldo positivo na geração de emprego

DA REDAÇÃO – Em janeiro, o Brasil criou 77.822 mil novos postos formais de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje ontem pelo Ministério do Trabalho. O resultado é o melhor para o período desde 2012, e é a primeira vez desde 2014 que as contratações superam as demissões. O saldo é resultado de 1,3 milhão de admissões e 1,2 milhão de desligamentos. Caratinga também apresentou resultado positivo em janeiro, pois foram registradas 542 admissões diante de 514 desligamentos, saldo de 28 postos de trabalho.

Considerados os últimos 12 meses, de fevereiro de 2017 a janeiro foram criadas 83,5 mil postos com carteira de trabalho. A última divulgação, que trouxe o saldo de 2017, mostrou que o Brasil fechou o ano passado com resultado negativo, foram fechadas 20,8 mil vagas de trabalho.

Segundo a publicação, o salário médio daqueles que foram desligados no mês, descontada a inflação, foi R$ 1.636,41. Já o salário médio daqueles que foram admitidos foi menor, R$ 1.535,51.

Setores e estados

Segundo o levantamento, em janeiro, a indústria de transformação liderou a geração de empregos, com 49,5 mil novos postos de trabalho. O setor é seguido pelos serviços, que registraram 46,5 mil novos postos.

No setor de agropecuária foram criados 15,6 mil postos; na construção civil, aproximadamente 15 mil, e, em serviços industriais de utilidade pública, 1,1 mil postos de trabalho.

Na outra ponta, o comércio registrou o maior fechamento de postos, foram 48,7 mil a menos no mês. Na administração pública foram fechadas 802 vagas e, em extrativa mineral, 351.

Nos estados, São Paulo liderou as contratações, com mais de 20,3 mil novos postos. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul (17,8 mil), Santa Catarina (17,3 mil) e Paraná (11,6 mil).

O Rio de Janeiro foi o estado com mais fechamento de postos de trabalho, com a demissão de 98,4 mil pessoas e contratação de 88,6 mil, terminando o mês com 9,8 mil postos fechados.

Caratinga: Setor de serviços contrata, mas no comércio as demissões imperam

O município de Caratinga começou o ano com saldo positivo. Em janeiro foram 542 admissões e 514 demissões, saldo de 28 postos de trabalho. Esse número positivo se deve ao setor de serviços, que contratou 266 pessoas e demitiu 174, superávit de 92 vagas.

Timidamente, dois setores também tiveram saldo positivo. Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca contou com 35 admissões e 28 desligamentos, saldo de sete vagas. A administração pública teve saldo positivo de quatro postos de trabalho, com 10 contratações e seis demissões.

Já o setor de comércio é o que apresentou o maior número de demissões. Em janeiro esse setor contou com 158 admissões e 224 desligamentos (-66). Vale ressaltar que muitos desses demitidos foram contratados no final de 2017, quando o comércio se preparou para as vendas do período de natal, passada essa etapa, geralmente acontecem os desligamentos.

O setor da construção civil apresentou 29 admissões e 31 demissões (-2). Por fim, entre os setores de maior movimentação, a indústria de transformação contou com 41 contratações contra 48 desligamentos (-7).