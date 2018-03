Emoção e homenagens marcam velório e sepultamento de Bené da Ford

CARATINGA– Foi sepultado na tarde desta sexta-feira (2), no Cemitério São João Batista, o corpo do empresário Benedito Porfírio Lima, o ‘Bené da Ford’. Ele faleceu na última quinta-feira (1°) em sua fazenda que fica no município de Marliéria, no Vale do Aço, vítima de um mal súbito.

O velório aconteceu na Loja Maçônica Filhos da Acácia, situada à Praça Jones de Oliveira Pena, Bairro Limoeiro. O empresário foi velado com a camisa da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif), em menção à presidência que exerceu nos períodos de 2004-2006 e 2009-2012. Sobre o caixão, a bandeira do Rotary Club de Caratinga, do qual foi membro atuante.

Ao longo do dia, diversas pessoas estiveram no local para prestar sua última homenagem. O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credileste, Ladir Firmino, fez questão de enaltecer o legado deixado por Bené. “Um particular amigo meu, já fizemos amizade há mais de 30 anos, tivemos grandes relacionamentos. E digo que o Bené é uma das figuras importantes para Caratinga, deixou exemplo no mundo empresarial, a forma de trabalhar, sua coerência com os amigos, companheiros na área política, administração, formador de opinião, um homem que tinha ideais concretas, sua postura de homem firme. Tinha uma palavra de decisão mais positiva e neste mesmo tempo sabia considerar as coisas, tanto de colegas partidários ou não partidários. Um empresário que entendia os clientes, os funcionários. Aprendi muito com o Bené, como comerciante, como hoje presidente do Sicoob Credileste. Digo que para mim foi uma das figuras importantes que conheci e acho que Caratinga, perdeu de um lado, que é essa pessoa que chegou o seu tempo do todo poderoso o chamar e ao mesmo tempo deixou também grande ensino para aqueles que o seguem”.

Kdner Andrade Valadares, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, chama atenção para o empresário empreendedor e amigo leal. “Um senhor pai de família, exemplar para todos nós. E, acima de tudo, apaixonado por Caratinga, ele adotou Caratinga desde quando para aqui veio. Realmente deixa um vazio, dizem que não existe ninguém insubstituível, mas, dificilmente vamos construir um outro seu Bené. O que posso dizer para a família, que deixamos aqui o nosso respeito, que Deus possa estar iluminando a todos, porque realmente o seu Bené foi uma figura extraordinária, não só para Caratinga, mas lá para o Vale do Aço, que conheço a história dele. Disse hoje para um filho que ele viveu na simplicidade e morreu nessa simplicidade”.

Como sócio majoritário da Automotobras, concessionária que mantém a bandeira da Ford, com um dos mais expressivos quadros de revenda de todo o país, Benedito Porfírio fez história e era muito querido pelos funcionários. Carlos Eduardo Santos, consultor de negócios da empresa, destaca como era a convivência no ambiente de trabalho. “É difícil até de falar numa hora dessas, porque foi uma perda muito repentina que a gente teve. Na verdade nem considerava ele como um patrão, mas como um pai. Uma pessoa motivadora, apoiava todo mundo, dava a vida para que a gente também tivesse vida, pois temos família também. Estou realmente muito sentido, emocionado, mas tenho fé em Deus que lá de cima ele vai tá dando um caminho certo para continuarmos a desenvolver o nosso trabalho, a tocar a empresa e a vida”.

Muito abalados, os filhos preferiram não conceder entrevista à imprensa. Em nome da família, Mário Duarte de Carvalho, genro do empresário, traz os adjetivos que descrevem a sua trajetória. “O Bené, à moda antiga, é o patriarca da família. Gostava de todo mundo ao redor, perto, os filhos e os netos. Fazendeiro de convicção, veio para cá em 81, criou a família toda aqui na Ford até hoje e muito lutador, um guerreiro das causas justas, honestas. Se chamasse ele para uma causa boa, ele brigava por aquilo, não para ele, mas para outros. Nunca quis nada para si, sempre disse isso: ‘Eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. Deixa eu trabalhar’. Uma pessoa espetacular, que infelizmente faleceu, mas na fazenda, talvez até o lugar que ele gostaria de falecer mesmo, era sonho dele de comprar desde novo. Amigo, fiel, bravo, justo, qualquer pessoa que conviveu com ele vai dizer o mesmo. Morei aqui 14 anos, trabalhei para ele, tem 31 anos que sou genro dele e foi um pai para mim. Devo muito aprendizado a ele”.

O prefeito de Caratinga, Welington Moreira, também esteve no local prestando apoio à família enlutada. “Realmente fico consternado, me solidarizo com a família, são perdas irreparáveis que acontecem. Seu Bené era uma pessoa bem quista por todos, tanto é que estamos tendo a comprovação agora, inúmeras pessoas prestando suas homenagens. É uma perda em duplo grau. Perdemos o empresário de peso, que era preocupado em trazer recursos para Caratinga e o amigo”.

A vida de Bené da Ford em Caratinga também foi marcada pela presença política. Ele foi presidente do diretório do MDB junto ao deputado federal Mauro Lopes, presidente. Lopes também prestou sua última homenagem, dizendo que Bené faz jus a uma frase que diz: ‘O homem é eterno quando sua obra permanece’. “Estou com o coração partido porque o Bené era meu amigo fraterno e vai ficar eternamente na minha lembrança, enquanto vida eu tiver. Sempre foi um amigo leal, o melhor do Bené era lealdade dele com os amigos. Caratinga perde um grande homem, companheiro fantástico, mas nós estaremos aqui junto da família dele, para apoiarmos. Sinceramente, ele terá que ser sempre lembrado na nossa memória. A maior obra do Bené foi exatamente o que ele cultivou em Caratinga: os amigos. Estou aqui entristecido, muito sentido e pedindo a Deus que nos ajude, para que possamos receber essa falta do Bené, mas dar força no coração da sua família e seus amigos, lembrando sempre dos bons momentos ao seu lado”.