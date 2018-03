O Jovem é uma promessa para o futuro?

Com grande alegria, começo o mês de março trazendo a esta coluna o jovem como tema central. De forma muito especial, gostaria de elucidar sobre o jovem e sua ação nas entidades filantrópicas, educacionais e religiosas de nossa sociedade. Aprofundando um pouco mais, voltarei o olhar ao jovem engajado no movimento espírita, uma vez que neste mês a Mocidade Espírita Dias da Cruz celebra seu primeiro aniversário, o que me fomentou a escrever sobre esse grupo.

Diante dos desafios enfrentados pela juventude no Brasil e no mundo, há no movimento espírita, orientado pela Federação Espírita Brasileira (FEB), um forte desejo de promover entre eles o estudo, a prática e a propagação da doutrina, entendendo que tais provocações são amenizadas ou melhor interpretadas, quando temos sobre elas um olhar reflexivo, contemplando as inovações tecnológicas, a rapidez das informações e debatendo sobre a vivência da juventude nesse contexto.

Algumas pessoas podem questionar: “Jovem debatendo vivência?” Claro! Ninguém melhor que eles para debater seus anseios, suas experiências, dificuldades e superações. Afinal, essa é a geração da informação, dotada de uma atividade intelectual enorme, que por sua vez provoca questionamentos na mesma proporção.

Com o intuito de instigar o jovem espírita, ou que queira conhecer a doutrina, a pensar sobre o seu papel na sociedade e principalmente de fazer com que ele se torne agente transformador de si mesmo (em primeiro lugar) e consequentemente de seu próximo, em março de 2017 o Grupo Espírita Dias da Cruz (GEDIC) de Caratinga fundou a Mocidade Espírita Dias da Cruz.

Esse trabalho busca cumprir o dever social e cristão de formar pessoas de bem, através do estudo da filosofia, ciência e religião, que definem o caráter tríplice da doutrina.

Ao longo desse primeiro ano os jovens estudaram, debateram e refletiram sobre temas ligados ao seu cotidiano, tratando de suas experiências, provendo o protagonismo juvenil, mas sempre observando os ensinamentos daquele que a temos como modelo e guia: Jesus.

De forma muito dinâmica muitas ações foram promovidas ou tiveram a participação direta da Mocidade Espírita Dias da Cruz. Em maio foi realizado o encontro de famílias no dia das mães e em agosto o mesmo aconteceu no dia dos pais, aproximando os jovens de sua base maior e ao mesmo tempo homenageando as figuras que são alicerce da família. Durante os dois seminários realizados pelo GEDIC, a Mocidade junto aos demais setores, foi responsável pela organização e acolhimento dos participantes. Os jovens foram inseridos diretamente nos trabalhos sociais da Cantina Áurea, tendo assim a oportunidade de praticar a caridade e o amor ao próximo. Além das atividades de atribuição direta da Mocidade: a realização da “Sessão Pipoca”, quando os jovens assistem filmes e debatem sobre seu tema central e a visita e implementação da prática do evangelho no lar, para as famílias que solicitam essa ação.

Diante de tudo isso, a reposta para a pergunta que intitula esse artigo se torna óbvia: Não! Valendo-me do conceito comum na FEB, afirmo sem titubear que “o jovem não é promessa para o futuro, mas força realizadora no presente.” Precisa estudar, agir em favor do próximo, trabalhar para se transformar hoje, para que essas mudanças atinjam a velocidade das informações e ocorram no presente.

Repleto de felicidade por ver e fazer parte de uma ação tão gratificante realizada com os jovens caratinguenses, deixo a todos os membros da Mocidade Dias da Cruz meu fraterno abraço pelo primeiro ano de ação e meu desejo de muito trabalho conjunto nos anos que ainda estão por vir.

Noé Comemorável de Oliveira Neto

Coordenador da Mocidade Espírita Dias da Cruz