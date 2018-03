Time da Portelinha lidera, seguido de perto pela equipe do Opção

CARATINGA – O Torneio de Verão teve início no dia 4 de fevereiro. A competição está sendo realizada no córrego Boa Vista, a ‘Portelinha’. O evento é organizado por Júlio Cesar, incentivador do futebol amador em Caratinga. “O grande atrativo da competição é a participação de muitos atletas experientes e renomados de Caratinga, que apresentam um alto nível de competitividade onde quem ganha é a comunidade, que presencia sempre excelentes partidas”, disse o organizador.

A competição é liderada pela Portelinha, seguida de perto pelo time Opção. William Coronel, da equipe E.F.C., até o momento é o artilheiro, com cinco gols marcados.

Classificação:

1° – Portelinha: 9 pontos

2° – Opção: 8 pontos

3° – E.F.C.: 5 pontos

4° – Antena: 5 pontos

5° – União do Sal: 5 pontos

6° – Churupita: 4 pontos

7° – R.D.C.: 2 pontos

8° – Santa Isabel: 1 ponto

Resultados

Dia 4 de fevereiro:

União do Sal 1 x 0 Churupita

E.F.C. 1 x 1 Antena

Santa Isabel x R.D.C. (Partida remarcada para o sábado dia 03/03)

Opção 2 x 1 Portelinha

Dia 11 de fevereiro

Opção x R.D.C. (Opção venceu por WO)

Portelinha 3 x 0 Santa Isabel

Churupita 4 x 1 E.F.C.

Antena 4 x 1 União do Sal

Resultado dia 18 de fevereiro

Portelinha 5 x 2 Antena

União do Sal 1 x 1 Santa Isabel

Churupita 2 x 2 Opção

E.F.C. 2 x 2 R.D.C.

Resultado dia 25 de fevereiro

E.F.C. 6 x 2 Santa Isabel

R.D.C. 1 x 1 Antena

Opção 0 x 0 União do Sal

Portelinha 2 x 0 Churupita