Loja Maçônica Obreiros de Caratinga retoma atividades

CARATINGA – A Loja Maçônica Obreiros de Caratinga retornou, na última segunda-feira (26/02), com as suas atividades. A Loja, que no último dia 19 entregou à comunidade o 6º volume da série literária “Obreiros do Conhecimento”, retomou esta semana o seu calendário de reuniões

Foi uma reunião muito especial, quando o maçom Nilo Carlos da Silva Junior recebeu o diploma e a medalha de mestre. Nilo foi iniciado em 21 de março de 2015 e, atualmente, ocupa o cargo de chanceler da loja. “É com muita alegria que tornamos às nossas reuniões. Depois do sucesso no lançamento de mais uma obra literária, a Obreiros ganhou mais um mestre. Nossos parabéns ao Irmão Nilo e a certeza de que, a plenitude maçônica, para nós, significa sempre trabalhar, ainda mais, para o cumprimento dos princípios maçônicos”, registrou o venerável Marcos Curvello.