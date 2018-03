Morre Bené da Ford

DA REDAÇÃO- Benedito Porfírio Lima, o ‘Bené da Ford’, faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 79 anos. Segundo informações colhidas pelo DIÁRIO DE CARATINGA, o empresário teve um mal súbito, quando estava em sua fazenda, que fica no município de Marliéria, no Vale do Aço.

Bené foi membro atuante do Rotary Club Caratinga, tendo a iniciativa de criar o Centro de Inclusão Digital Luiz Barros Filho, que matricula pessoas de todas as idades em curso básico de iniciação em informática.

Na política também se destacou como vice-presidente do PMDB de Caratinga. Como sócio majoritário da Automotobras, concessionária que mantém a bandeira da Ford, com um dos mais expressivos quadros de revenda de todo o país; exerceu nos períodos de 2004-2006 e 2009-2012 a presidência da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif), deixando sua marca na direção do órgão.

‘Bené da Ford’ deixa a esposa, cinco filhos e 10 netos. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.