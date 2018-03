FUNEC empossa novos membros da CIPA

Integrantes ficarão um ano à frente da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) realizou durante a tarde de quarta-feira (28/02) a cerimônia de posse dos novos membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O evento foi realizado na sala dos pioneiros, Campus I da instituição, situado na Avenida Moacir de Mattos, centro de Caratinga.

Os responsáveis pelo processo eleitoral fizeram a convocação dos novos integrantes para serem empossados. Primeiro foram chamados os membros efetivos e depois os suplentes, tanto os eleitos pelos votos dos empregados, quanto os escolhidos pelo empregador, como prevê a legislação. Para presidente da CIPA foi escolhido o gerente-administrativo Sudário Pereira Filho, que demonstrou otimismo na realização do trabalho. “A CIPA é uma grande responsabilidade. Como a instituição já possui tal preocupação, já nos ajuda. Diminui e muito a nossa preocupação. São empregador e empregado em prol do mesmo objetivo.”

Para vice-presidente da comissão foi eleita por aclamação pelos funcionários, Solange Araújo. Solange atua como diretora da UNEC TV e do DECOM, Departamento de Comunicação da empresa. “Espero contribuir com o trabalho e aumentar a visão sobre a importância da CIPA dentro da empresa. O apoio da instituição sempre foi abrangente, no sentindo de que todos desenvolvessem o trabalho. Para mim é muito agradável ter esse momento de participação, de poder contribuir com o processo.”

A CIPA atua na promoção à segurança e à saúde dos trabalhadores. O resultado do trabalho é uma maior produtividade, a diminuição de custos, o aumento da motivação dos funcionários e a redução do índice de acidentes e doenças ocupacionais.

Eugênio Maria Gomes, um dos entusiastas e incentivadores do trabalho da comissão, coordenou mais uma vez as atividades. É o último ano que o professor participa diretamente do processo, já que está se transferindo da Pró-Reitoria de Administração, setor responsável pela CIPA, para a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. “É um trabalho que venho coordenando desde que assumi a função de gerente e depois de Pró-Reitor de Administração. Participei da coordenação da transferência de posse da CIPA pela última vez, já que estou mudando de área, deixo a Pró-Reitoria Administração muito feliz em ver o trabalho devidamente implantado. É uma preocupação da Fundação, da nossa presidente Mirian Mangelli; do nosso reitor Antônio Fonseca, que a segurança do trabalhador esteja em primeiro plano. Estou certo do dever cumprido em relação à segurança dos nossos funcionários.”

O reitor do Centro Universitário de Caratinga Antônio Fonseca da Silva destacou o momento e reiterou que o trabalho desenvolvido pela CIPA já vem de longa data. “Há vários anos acompanhamos e todos têm feito um bom trabalho. Dessa vez, com o Sudário e a Solange, tenho certeza que daremos continuidade. É grande a preocupação que temos de prevenção de acidentes dos nossos funcionários.”

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA- é regulamentada pela norma nº 05, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e atualizada pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.