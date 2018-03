Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário celebra 60 anos de fundação

CARATINGA– O decreto de criação do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário foi baixado por dom José Eugênio Corrêa, à época bispo de Caratinga, em 1º de março de 1958. Portanto, esta quinta-fera (1°) foi marcada pela celebração dos seus 60 anos de sua fundação.

Foi iniciado na segunda-feira (26/02), o tríduo em preparação ao Jubileu de Diamante, marcado pelo testemunho de fé e de perseverança vocacional de padre Humberto Borelli, que completará 53 anos de ordenação presbiteral. A missa foi celebrada por padre Borelli e concelebrada pelos padres José do Carmo Vieira (reitor), Adair José de Freitas (diretor espiritual) e David José Gonçalves (ecônomo); e monsenhor Raul Motta de Oliveira (residente). Na terça-feira (27/02), a celebração eucarística foi celebrada por padre José Raul dos Santos, administrador paroquial de Vermelho Velho e diretor de estudos no Seminário Propedêutico São José, em Ubaporanga. Já na quarta-feira (28/02), monsenhor Raul foi o responsável pela celebração.

O JUBILEU DE DIAMANTE

A missa solene em ação de graças e pelas vocações aconteceu às 10h30 e foi celebrada por dom Emanuel Messias de Oliveira.

Monsenhor Raul Motta, que foi por duas vezes reitor do seminário nos períodos de 1962 a 1968 e 1982 a 1986, relembra um pouco da história da fundação. “De fato foi quando dom Corrêa chegou para nossa diocese em dezembro de 1957, que encontrou o seminário já começando a ser construído pelo monsenhor Rocha. Ele então reuniu o clero logo no dia seguinte de sua posse, anunciou aos padres que iria começar imediatamente o seminário. Logo no início de 1958 fez um documento criando o seminário diocesano com a data de 1° de março e nomeou o padre José do Carmo para ser o primeiro reitor. Mesmo sem o prédio começou a funcionar lá no Palácio do Bispo, o primeiro ano. Depois, até que se construísse esse prédio, eram seis anos da construção, o seminário funcionou lá na Rua da Cadeia, onde hoje é a Casa Central das Irmãs Gracianas. Em 1965 veio aqui para esse prédio”.

60 anos depois, para dom Emanuel, há muitos motivos para comemorar e, principalmente, agradecer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos seminaristas. “É um momento de gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar e a tanta gente, a diocese inteira, mas, sobretudo, aqueles que estão mais diretamente ligados a seminário. Falamos que estamos fazendo 60 anos lembrando a construção em 1958, que foi de muita coragem de dom Corrêa. É como se fosse um jardim onde floriram muitas flores. São muitos frutos, porque por aqui passaram mais de 700 seminaristas e mais de 200 foram ou são padres. Então, hoje é um dia de agradecimento, de louvor a Deus. Agradecer por essa graça, nem toda diocese tem seminário e estamos colhendo frutos continuamente. Apesar dos 60 anos o jardim não envelheceu. São praticamente seis anos que estou na diocese, já ordenei 16 padres e dois diáconos; o que significa que esse ano vou completar o vigésimo padre ordenado”.

O bispo ainda ressalta que o Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário oferece todo o suporte necessário e se mostra como um “jardim viçoso, onde há tantas confluências de ajuda”. “Poderia citar primeiro a reitoria, o diretor espiritual, o ecônomo, professores, o grupo de formação. A gente convida os melhores professores, já doutores ou então mestres para dar aula, então estamos fazendo o máximo para que o seminário produzir o máximo. Ajuda o seminário e a diocese inteira. Todos participam, não podemos esquecer do trabalho muito árduo das irmãs gracianas ajudando aos seminaristas”.

AS ATIVIDADES

Conforme descreve em seu site oficial, o Seminário, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3460, Zacarias, exerce como atividade principal, “organizações religiosas ou filosóficas e como atividades secundárias: atividades de associações de defesa de direitos sociais; atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte”.

Atualmente, tem como reitor padre José do Carmo Vieira e David José Gonçalves, ecônomo e vice-reitor. Padre José Carlos de Oliveira é vigário geral e diretor espiritual da Teologia e padre Adair José de Freitas, diretor espiritual da Casa e responsável por atender aos seminaristas do curso de Filosofia.

São 36 seminaristas, sendo 11 da diocese de Araçuaí e um da diocese de Guanhães, cursando Teologia. Os demais são da diocese de Caratinga, divididos em: oito cursando Filosofia e 16 fazendo o curso de Teologia. Uma irmã graciana também faz o curso de Teologia.

O reitor padre José do Carmo destaca a importância de comemorar esta data tão importante para a diocese de Caratinga. “Pra nós é uma alegria esse dia para nós, que celebramos os 60 anos de fundação do nosso Seminário Diocesano. Muitos trabalhos foram realizados aqui nessa casa de formação, levando em conta que vários padres trabalharam como formadores, reitores, a começar com padre José do Carmo Lima. E agora eu que trabalho na formação dos seminaristas há seis anos, a convite de dom Emanuel”.