Reajuste na tarifa de ônibus: De R$ 2,80 para R$ 3,00

CARATINGA- O prefeito Dr. Welington assinou o decreto 055/2018, que concede reajuste na tarifa do serviço de transporte coletivo regular urbano da empresa operadora Viação Riodoce Ltda, de R$ 2,80 para R$ 3,00. O reajuste passa a vigorar a partir de domingo (4).

O documento considerou o pedido da Viação Riodoce e o fato de que, “desde fevereiro de 2017 as tarifas não sofreram qualquer reajuste”; os pareceres do setor de tributação municipal, bem como requerimento e estudo de revisão tarifária apresentada pela empresa operadora. Segundo a Prefeitura, também é considerado o valor das tarifas praticadas em municípios de porte semelhante aos de Caratinga, bem como a tarifa técnica apresentada pela empresa de R$ 3,00; “valor este abaixo dos R$ 3,15 que foi apontado pelo estudo tarifário apresentado”.

Fica mantida, para a tarifa escolar, o desconto de 50% sobre a tarifa comum. A empresa operadora deve afixar em cada coletivo, em local visível ao público, com antecedência mínima de três dias da cobrança, nos ônibus, o valor do preço da nova tarifa.

