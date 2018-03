PM apreende carga de cigarro avaliada em mais de 20 mil reais

CARATINGA – A Polícia Militar realizou na noite dessa quarta-feira (28/02) uma grande apreensão de cigarros sem sua comprovação de origem. O produto foi encontrado dentro de um carro, na rua Coronel Antônio Saturnino, no bairro Esperança, em Caratinga. Ao todo foram apreendidos 898 pacotes de cigarro, com dez maços cada. O valor do produto apreendido supera os 20 mil reais.

Tenente Vicente especificou que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando que uma quadrilha envolvida com roubo de carga estava com esse material. A PM fez rastreamento e encontrou a carga. “Nos deslocamos ao local e encontramos um carro em via pública, ao verificar a carga, constatamos que tratava-se desses cigarros oriundos do Paraguai. Conseguimos levantar quem era o dono da carga, porém não o encontramos”, informou o oficial.

O dono do material apreendido não foi preso, mas já foi identificado pela Polícia Militar. “A genitora do dono da carga não nos apresentou nota fiscal e nem nos passou a procedência. Então foi feito o recolhimento desse material”, disse o oficial.

Sobre a apreensão, tenente Vicente explicou que houve o crime de descaminho, “uma vez que é um material que é permitido sua compra e venda, porém não há como comprovar sua aquisição e transferência”.

Os pacotes de cigarro recolhidos e o veículo apreendido serão encaminhados para Polícia Federal, em Governador Valadares.

A PM segue em rastreamento à procura do dono da carga.