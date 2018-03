VOCÊ VIVE UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA?

O que seria vida extraordinária para você?

Seria pagar as contas no fim do mês e sobrar um dinheiro pra viajar no fim do ano? Acho uma boa ideia, não é mesmo? Ter um emprego fixo, um salário fixo, um(uma) esposo(esposa) pra ajudar em casa e poder sair com os filhos no final de semana. Que tal?

Este poderia ser um exemplo de vida extraordinária?

Vida verdadeiramente extraordinária para mim, é a vida onde eu estou crescendo profissionalmente todos os anos, é uma vida onde as minhas finanças estão em dia, eu tenho dinheiro para realizar os meus sonhos e os sonhos de quem eu amo, eu poupo pra investir no meu futuro, e ainda sobra. Vida extraordinária é acordar, ver a pessoa que amo ao meu lado, olhar nos olhos, beijar, abraçar e ter um tempo de qualidade com ela. É sentar para brincar com os filhos no chão pela manhã ou após chegar do trabalho. Isso sim pode ser considerado uma vida extraordinária e abundante!

A grande maioria das pessoas acha quase impossível esse estilo de vida, e vem vivendo uma vida mediana achando normal. Pode até ser comum viver uma vida mediana, mas não é o normal! Nós viemos a este mundo para ter vida e vida em abundância, tudo diferente disso é disfunção, e toda a disfunção merece e deve ser tratada!

Pode ser comum chegar em casa e não sentar para conversar com seu(sua) esposo(esposa), nem perguntar sobre como foi o dia, ficar o tempo todo com o celular na mão ou de frente pra televisão. Isso pode ser uma cena comum, mas não é o normal.

O quanto você tem se dedicado para ter uma vida extraordinária? Pra ser verdadeiramente pleno e feliz de segunda a segunda? Não é algo que cai do céu, porém você pode buscar diariamente caso realmente queira pagar o preço para se viver dessa forma.

Como seria sua vida se você acordasse na segunda-feira animado para ir ao trabalho porque é feliz e tem um propósito no que faz? Como seria sua vida se você pudesse realizar os seus sonhos e proporcionar essa realização de sonhos também as pessoas que você ama? Como seriam os seus dias se você chegasse em casa e abraçasse, beijasse, olhasse nos olhos da pessoa que ama, e fizesse um momento só pra vocês? E se você tivesse ânimo, energia e saúde pra fazer tudo o que quer e precisa?

Isso sim é uma vida extraordinária e esse estilo de vida se constrói!

Hoje eu te convido a repensar o que você vem vivendo, como está sendo a sua vida até então. Você também está no piloto automático? Que tal desligá-lo e se dedicar a fazer valer a pena cada minuto vivido daqui pra frente?

O que você fará HOJE para começar a mudar essa realidade?