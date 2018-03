Loja roubada no centro

CARATINGA – Roubo a uma loja, localizada na praça Getúlio Vargas, centro, foi registrado na final da manhã de ontem. O bandido fugiu levando 100 reais e um celular.

A proprietária da loja contou que por volta das 10h30, um indivíduo entrou no estabelecimento e simulou estar armado. Segundo a vítima, o autor é branco, baixo, tem olhos claros, cabelos castanhos e ‘ralos’, e vestia camisa social clara. Em determinado momento, ele proferiu as seguintes palavras: “moça isso é um assalto, eu quero o dinheiro agora”. Receosa, a vítima entregou o dinheiro que estava no caixa. Não satisfeito, o ladrão ainda disse “me dá a porcaria de celular também”.

Em seguida, o autor empurrou a proprietária em direção a um cômodo e chegou a danificar a porta. Ele disse que pegaria algumas peças de roupa, mas posteriormente, ao conferir, a proprietária não deu por falta de nenhum outro produto de sua loja.

Após o crime, o autor fugiu e não tinha sido identificado até o final dessa edição.