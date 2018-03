Denúncia anônima ajuda na apreensão de drogas em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Em uma ação desencadeada após receber denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (27/02), Franciele Cristina dos Santos Silva, 18 anos, por suspeita de ligação com o tráfico de drogas. A operação foi realizada na rua Trinta, em Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho, e resultou na apreensão de 63 pedras crack e 21 buchas de maconha.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que Franciele, também conhecida por ‘Branca’, iria receber certa quantidade de droga para revenda em Revés do Belém. Os militares fizeram patrulhamento e viram um indivíduo fazendo a entrega de uma sacola para a denunciada em frente à sua casa.

No momento da abordagem, o indivíduo que entregou a sacola percebeu a chegada dos militares e conseguiu fugir, mas Franciele acabou contida. Os policiais recolheram a sacola e dentro dela haviam 21 buchas de maconha e 63 pedras de crack. Segundo a PM, a droga estava embalada e pronta para ser vendida.

Franciele afirmou que a droga foi entregue por indivíduo que ela só conhece pele apelido de ‘Neguinho’ e que ele reside num lugarejo chamado Pouso Alto, não sabendo passar mais detalhes.

Diante da situação, a jovem foi detida e conduzida para Delegacia de Polícia Civil.