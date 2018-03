Mulher flagrada com cocaína em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Rozinéia Ferreira Prates, 42 anos, foi flagrada com quatro invólucros de cocaína na noite de terça-feira (27/02). A ocorrência foi registrada na avenida Olímpia Rocha de Oliveira, Centro, Piedade de Caratinga. A Polícia Militar também recolheu 34 reais e um celular.

Durante operação antidrogas, a guarnição viu um táxi chegando de Caratinga e dentro dele estava Rozinéia, que é alvo de inúmeras denúncias que ligam seu nome ao tráfico. Os militares realizaram a abordagem e inicialmente nada de ilícito foi encontrado com o taxista e com a mulher, mas como Rozinéia se mostrou apreensiva, foi requisitada uma militar para fazer busca pessoal. A mulher foi levada para o quartel da PM de Piedade de Caratinga e submetida a busca pessoal. Durante os trabalhos, uma soldado localizou, dentro da bota de Rozinéia, quatro invólucros com cocaína, além de 34 reais.

Segundo a PM, primeiramente a mulher disse que pagou 200 reais pela droga e que ela foi adquirida em Caratinga. Depois, mudou a versão e falou que pagou 100 reais pelo entorpecente. Ela confirmou que o taxista não tem participação na ação criminosa e que pagou 40 reais pela viagem.

A suspeita foi detida e conduzida para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.