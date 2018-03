Prefeitura emite nota sobre caso de paciente que aguarda cirurgia nos joelhos

DA REDAÇÃO – Na edição desta quarta-feira (28), o DIÁRIO DE CARATINGA publicou a reportagem: “‘Sinto dores 24 horas por dia’, afirma dona de casa”, traz o relato de Ernícia Estevam Felisbina, moradora do Bairro Bom Pastor, diagnosticada em 2016 com gonartrose bilateral, que se refere ao desgaste da cartilagem do joelho, sofre diariamente com fortes dores. Ela afirmou que com toda documentação, incluindo exames e até mesmo o relatório de risco cirúrgico, ainda está à espera de liberação de cirurgia.

Sobre este assunto, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga encaminhou a seguinte nota de esclarecimento: “No período em que estavam sendo agendadas a primeiras cirurgias do mutirão de cirurgias, mais especificamente no dia 2 de janeiro deste ano, a Central de Marcação – que é o setor da Secretaria de Saúde responsável por realizar agendamentos e cadastros – tentou fazer contato com a paciente Ernícia para iniciar os procedimentos prévios à cirurgia, porém, os telefones que estavam na ficha dela constaram como não existentes. Logo, nenhum procedimento foi feito com a paciente, nem mesmo o risco cirúrgico. A paciente voltou a fazer contato com a Central de Marcação após 20 dias, mas o fez no período em que para dar continuidade aos mutirões, a Secretaria teria que aguardar a formalização contratual entre o hospital e município para iniciar os procedimentos de cirurgias eletivas”.