Funec-Casu solicita habilitação de 48 leitos para internação SUS

CARATINGA – A FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, instituição sem fins lucrativos, mantenedora do CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC e do Hospital Irmã Denise encaminhou no dia 29 de janeiro ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde, ato contínuo também à Superintendência Regional de Saúde, novo pedido para habilitação no SUS. O processo encontra-se em fase de análise.

Foi solicitada pela Funec-Casu a habilitação da seguinte quantidade de leitos para internação SUS:

10 leitos de clínica médica;

10 leitos de clínica cirúrgica;

05 leitos de pediatria;

05 leitos de obstetrícia;

04 leitos psiquiátricos;

10 leitos de UTI Adulto e

04 leitos de UTI Neonatal.

Benefícios da habilitação para a população

Para a direção da FUNEC, a habilitação e a regulação desses leitos é de extrema importância para cobrir o déficit que existe em Caratinga e região, de forma que a Instituição passe a atender a mais pacientes com a qualidade reconhecida do CASU – Hospital Irmã Denise e com mais efetividade, diminuindo os vazios assistenciais.