DICA DE LEITURA:

Quarto volume do livro “Além da Palavra” reúne textos de alunos e professores da Fundação Educacional de Caratinga

CARATINGA – Colocar a leitura entre as práticas do dia a dia não é hábito comum para a maioria das pessoas. Uma boa sugestão para mudar isso é começar pelo quarto volume do livro “Além da Palavra”. Lançado na noite desta terça-feira (27/02), ele vem recheado de temas escritos por alunos e professores da FUNEC.

Todo mundo sabe que ler é importante. Além de ajudar no ensino, um bom livro nos transporta para lugares que nem conhecemos por meio da imaginação. Também ajuda a formar o nosso senso crítico quando conhecemos diferentes pontos de vista e pensamos a respeito.

A série “Além da Palavra” nasceu em 2015 com o objetivo de divulgar o conhecimento produzido pelos docentes do Centro Universitário de Caratinga e de lá para cá, vem só crescendo em número de colaboradores e alcance. Nesta quarta edição, a novidade ficou por conta da participação de seis alunos do UNEC e da Escola Professor Jairo Grossi: Andreza Eduardo Araújo Freitas, Anna Carolina de Aquino Rodrigues, Cauã Gouveia de Farias Gomes, Daniela Chistien Santos Coutinho Gouveia, Lucas Ribeiro Moreira e Samara Ferreira Barbosa.

“É uma forma diferente de fazer livro, com várias pessoas e autores. Isso acaba incentivando todos a escrever aquilo que se tem de melhor para fornecer às pessoas. Para escrever é preciso ler e uma coisa não vive sem a outra. Esse processo da escrita é mais difícil do que o da leitura, mas é algo que é só começar. Começar escrevendo até aquilo que achamos que não tem nenhuma importância e depois vamos corrigindo. E isso dá um livro”, comentou o professor Antônio Fonseca, organizador e coautor da obra.

Mais de 60 autores escreveram sobre temas diversos: cultura, comunicação, saúde, política e outros. O evento realizado no Ginásio Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do UNEC, contou com a participação do Coral Ad’Gloriam, dirigido pelo maestro pastor Paulo Speber, e da cantora Lorena Soares.

“É com muito prazer e alegria que AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas faz essa parceria com o Centro Universitário de Caratinga, com a Fundação Educacional de Caratinga, com os professores e alunos dessa importante instituição para lançar essa obra que é o quarto volume do “Além da Palavra”. Um livro que a cada ano torna-se melhor, mais consistente”, explicou Eugênio Maria Gomes, organizador e coautor do livro. Ele ressaltou também a importância do “Além da Palavra” para a democratização da escrita: “É uma obra que traz essa visão diferente e focada em tudo que nos rodeia. A grande sacada dessa obra é isso. O salão está cheio, os alunos gostam e participam dessa magnífica festa”.