PAINEL 29-02-2018

SAD

Na reunião de ontem da Câmara de Caratinga, houve um momento especial destinado aos médicos Dra. Mônica, Dr. Igor, que fazem parte do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) para mostrar os objetivos do programa que já existe há quatro anos, e fazer prestação de alguns serviços.

Dra. Mônica

Conhecida por seu carisma e carinho com os pacientes, a dra. Mônica destacou os objetivos do SAD, que são a internação domiciliar, alta precoce do hospital, “desospitalização”, “desupalização” e cuidados paliativos. “O sistema hospitalar enfrenta várias dificuldades, por isso o SAD é de extrema importância para otimizar o serviço, desocupar hospital e UPA, o que gera mais vagas, e dar apoio aos pacientes terminais em suas casas”.

Dr. Igor

Doutor Igor que é um médico muito querido por toda a população caratinguense, conhecido por sua humildade e generosidade, falou da importância de dar alívio ao paciente em estado terminal, “que pode ao menos morrer no conforto de sua casa, poupando mais sofrimento, aumentando a humanização do cuidado”. Além disso, o médico destacou que o SAD de Caratinga atende todos os dias, mesmo com uma equipe pequena, revezando o serviço médico entre ele e a dra. Mônica, independente do horário que são chamados.

Melhorias

O SAD em Caratinga é motivo de muito orgulho para todos e deve ser melhor reconhecido e assistido. Existe apenas um carro para uma equipe de 15 pessoas e centenas de pacientes, o que não é suficiente, é então que os médicos Igor e Mônica usam os próprios veículos e custeiam a gasolina dos “próprios bolsos”. Por ser referência em todo país, o SAD de Caratinga precisa de uma atenção muito melhor, o que pode partir principalmente dos vereadores.

Insumos hospitalares

O vereador Mauro questionou como está a questão dos insumos hospitalares do SAD e o dr. Igor disse que tem faltado sim, o que já foi repassado para a prefeitura, mas o médico acredita que seja uma questão de licitação que são feitas, mas são um pouco morosas.

Ideologia do gênero

O vereador Rominho voltou a falar do Projeto de Lei da Ideologia de Gênero, que está tramitando na Casa para evitar que nas escolas do município tenham essa disciplina. O vereador explicou que existe uma lei para que isso aconteça em todo o país. “Não existe preconceito da pessoa escolher o que deseja ser, sexualmente falando, o trabalho da ideologia de gênero é fazer com que a criança na escola tenha dúvida se nasceu no corpo errado”.

Mauro

Mais um vez Mauro citou a questão de animais soltos na pista. O vereador disse que já citou diversas soluções e até agora nada foi feito pelo município. Inclusive uma delas é prender os animais em determinada área e o proprietário pagar para retirar.

Usina de asfalto

Uma indagação feita pelo vereador Johny é como uma cidade que possui até usina de asfalto feito Caratinga está cheia de buracos? Ainda segundo o vereador, assim que tapam os buracos, dá uma chuva e o asfalto vai embora. “Trabalho jogado fora, dinheiro público jogado fora”.

Aumento na conta

O vereador Johny falou do aumento anunciado pela Copasa de 33,9% pelo trabalho do tratamento de esgoto. O vereador pediu à presidência da Casa que a Copasa apresente uma notificação referente mapeamento dos pontos do município que o serviço já funciona, para que não cobre onde não existe.