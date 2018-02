Cemig estende promoção que concede bônus de 40% na troca de motor elétrico

Clientes residenciais e grandes consumidores agora também podem participar do programa, cujas inscrições se encerram em 30 de abril

DA REDAÇÃO – A Cemig está oferecendo um bônus de até 40% na compra de motores elétricos para grandes, pequenas, médias e micro empresas ou consumidores residenciais que substituírem seu equipamento obsoleto

As propostas para o Programa Cemig Troca Seu Motor devem ser entregues até o dia 30 de abril e cada motor deve ter potência entre 1 e 250 CV e a potência total dos motores substituídos não pode ultrapassar 2.000 CV por cliente. A iniciativa conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e do Sebrae-MG.

Qualquer cliente da Cemig pode participar do projeto e, para receber o bônus, deve realizar o descarte correto dos equipamentos antigos, conforme regulamento do programa. Com o cumprimento dessas etapas, a empresa fará o depósito diretamente aos clientes de até 40% do valor do motor novo.

Desde o ano passado, a Cemig já destinou cerca de R$ 300 mil em bônus para troca de 41 motores, proporcionando uma economia de energia de 264 megawatts-hora (MWh) por ano, o suficiente para atender o consumo médio de 146 residências.

Atualmente, os motores elétricos são responsáveis pelo consumo de, aproximadamente, 30% do consumo de energia produzida pelo Brasil. Dessa forma, a substituição de motores elétricos antigos possibilitará o aumento de produtividade com menor consumo de energia elétrica.

Para o gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, o objetivo desse programa é incentivar a substituição de motores elétricos antigos, que têm alto consumo energético, por equipamentos mais modernos e eficientes. Além disso, a iniciativa fomenta a cultura da eficiência energética e a preservação do meio ambiente ao promover a redução da demanda por energia.

As inscrições para o Cemig Troca Seu Motor, que faz parte do Programa Energia Inteligente da companhia, se encerram em 30 de abril ou até o esgotamento dos recursos. Para consultar o regulamento e outras informações, acesse o site www.cemigtrocaseumotor.com.br.

PROGRAMA ENERGIA INTELIGENTE

Disseminar a cultura do uso consciente e sustentável de energia é uma ação contínua da Cemig. Desde 1998, a empresa já investiu mais de R$ 600 milhões na implantação de projetos de eficiência energética. Os recursos destinados a essas ações se intensificam a cada ano, sendo que, somente em 2017, foram R$ 69,3 milhões investidos.

O Programa Energia Inteligente da Cemig se baseia no incentivo à mudança de hábitos, resultando na redução e eliminação do desperdício como forma de bom uso e preservação dos recursos naturais.

Os projetos do programa são voltados para clientes de baixa renda, entidades sem fins lucrativos, prefeituras, hospitais, iniciativa privada e para a área de educação. Entre outras ações, merecem destaque a substituição de chuveiros elétricos por sistemas de aquecimento solar, substituição de lâmpadas ineficientes e autoclaves antigas com alto consumo de energia por mais modernas e mais eficientes.