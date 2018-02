Já estão abertas as inscrições para concurso público da Secretaria de Estado de Educação

São oferecidas 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica de diversas disciplinas e 700 vagas para Especialista em Educação Básica

DA REDAÇÃO – Foram abertas na segunda-feira (26) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação (SEE). O candidato interessado em participar do poderá fazer sua inscrição no site da Fundação Mariana Rezende Costa (Fumarc), instituição responsável pela realização do certame, até às 23h59 do dia 8 de março deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 70.

De acordo com o Edital SEE Nº. 07/2017, a partir de 16 de março, o candidato deverá conferir, no site da Fumarc, através da Lista das Inscrições Deferidas, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado.

O certame, autorizado em novembro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), contará com 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) de diversas disciplinas e com 700 vagas para Especialista em Educação Básica (EEB). As oportunidades contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino.

“A realização do concurso segue rigorosamente diretriz política do governo de fortalecer os alicerces da estrutura da educação básica em Minas Gerais, investindo fortemente em reverter o quadro de precarização encontrado no início da gestão. Com base nas mais de 50 mil nomeações realizadas entre 2015 e 2017, nós já atingimos um patamar da ordem de 43% de servidores efetivos. Esse concurso vai nos possibilitar fazer com que os professores efetivos do Estado tornem-se maioria, pela primeira vez em muitos anos”, destaca o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos da SEE, Antonio David Junior. São ofertadas vagas em 848 municípios mineiros.

Ainda de acordo com Antonio David, “as nomeações visam a dar estabilidade ao corpo funcional que atua nas escolas, diretamente ligados ao processo de ensino-aprendizagem, o que possibilita às escolas fortalecerem a elaboração, implantação e o desenvolvimento de seus projetos pedagógicos”.

Para as vagas de Especialista, não há distinção de habilitações: os servidores poderão atuar como orientadores educacionais, supervisores ou coordenadores pedagógicos, desempenhando funções fundamentais na organização da escola e no aprimoramento dos processos de ensino. Já os cargos de Professor abrangem várias disciplinas como História, Geografia, Química, Física, entre outras, que compõem o currículo básico dos anos finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio. Especificamente para esta carreira, as 16 mil vagas estão distribuídas entre 848 municípios mineiros, no universo de 852 municípios que contam com escolas estaduais.

ETAPAS

O concurso é dividido em duas etapas. A primeira consiste na aplicação das provas objetivas e a segunda na avaliação de títulos.

As provas objetivas vão contar com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos específicos, e está prevista para o dia 8 de abril de 2018. Os candidatos terão como locais de provas todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação.