Desentendimento entre vizinhos resulta em apreensão de arma

DA REDAÇÃO – No final da tarde desta segunda-feira (26), foi registrado no córrego do Brejaúba, zona rural de Ubaporanga, uma confusão entre vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e recolheu uma espingarda e uma faca, além de conduzir os envolvidos.

Conforme levantamentos da PM, um idoso, 66 anos, e um rapaz, 27, já haviam tido atritos anteriormente por causa das divisas de seus terrenos. Mas desta vez a discussão foi causada por um dos envolvidos pegar mangas no terreno do outro. Durante a briga, houve troca de ameaças.

A PM foi acionada, contornou a situação e levou os envolvidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.