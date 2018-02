Conselho Regional de Nutrição traz panoramas atuais da profissão

Palestra estreia programação do “Nutri News”, iniciativa do curso de Nutrição do UNEC que pretende atualizar alunos

CARATINGA – Conforme cresce o interesse do brasileiro pela melhoria da qualidade de vida, aumenta também o número de demandas por serviços nutricionais. Esse é um dos campos profissionais que mais tem crescido nos últimos anos, de acordo com a Associação Brasileira de Nutrição. Os últimos dados divulgados pelo Conselho Federal de Nutrição apontam que, atualmente, o Brasil possui cerca de 81 mil nutricionistas. Acompanhar as notícias referentes à classe, portanto, é fundamental tanto para quem já atua quanto para universitários que ainda entrarão no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do Nutri News, uma iniciativa criada pelo curso de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e que consiste em promover atividades como palestras e oficinas.

A estreia da programação foi com uma palestra da presidente e da assessora técnica do Conselho Regional de Nutrição (CRN9). O propósito, segundo Brunela Demoner Rossoni, coordenadora do curso, é promover ações mensalmente para as turmas. “Esse projeto tem por objetivo capacitar os alunos através de informações, atualidades em nutrição com temas emergentes. Isso faz com que o estudante se sensibilize com a realidade da profissão, como ele pode abordar o paciente, saber os desafios da vida profissional”, aponta.

O encontro permitiu que cerca de 130 universitários pudessem conhecer um pouco mais sobre a atuação do Conselho Regional, que regulamenta, fiscaliza e fortalece a profissão dos nutricionistas em Minas Gerais. Segundo Patrícia Peixoto Queiroz, nutricionista e assessora técnica do CRN9, o objetivo principal da visita foi apresentar aos alunos os atuais obstáculos da classe, que diz respeito principalmente ao papel da nutrição: cuidar da saúde das pessoas acima de tudo.

“Queremos mostrar aos alunos quais são os desafios da nutrição hoje: o que está acontecendo no mercado de trabalho, como percebemos que os profissionais estão atuando. E a gente tem notado também o quanto a alimentação muitas vezes está se tornando o terrorismo para os nossos pacientes. Viemos reforçar a ideia de que o nutricionista trabalha para a saúde das pessoas. Eu acho que isso vai estimulando uma reflexão sobre qual profissional eles querem se tornar. Precisamos plantar essa sementinha no coração dos acadêmicos para que se tornem excelentes nutricionistas”, defende.

Outra questão apresentada na palestra foi a importância de aproximar o Conselho e os estudantes ao longo da graduação. “Viemos com muita alegria falar sobre os avanços da categoria, sobre o que temos ganhado durante esses últimos anos. E fazer esse estreitamente entre o estudante e o Conselho, falar o que podemos fazer por eles quando eles forem profissionais, instruí-los mais sobre a ética da profissão. Queremos mostrar que o momento deles está por vir e que estaremos juntos para auxiliar e apoiar”, anunciou a presidente do CRN9, Viviane Paixão.

Empolgada, a veterana do 7º período de Nutrição do UNEC, Marilene Dutra, considerou a palestra uma orientação importante na reta final do curso. “Elas vieram esclarecer as nossas dúvidas, principalmente sobre como se registrar, o que é certo e errado que os profissionais e até mesmo que os estudantes devem ou não fazer perante o Conselho Federal de Nutrição e também no tratamento dos nossos pacientes. Para nós, que nos relacionamos muito através de redes sociais, abrange um campo maior para que a gente espalhe essa ciência tão bonita que é a nutrição”, manifestou.