Comemoração dos 20 anos do curso é iniciada com palestra

CARATINGA – O Curso de Educação Física do UNEC- Centro Universitário de Caratinga- deu início na noite de segunda-feira (26) às comemorações de seus 20 anos de implantação. Para tanto, foi organizada uma semana inteira de atividades. A programação foi aberta com a realização de uma palestra especial.

Há 20 anos formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho, o curso de Educação Física do UNEC é considerado referência na região. Para muitos profissionais, desde que ele foi implantando o que se vê é uma mudança constante no setor, que tem crescido e se profissionalizado cada vez mais. Para celebrar as duas décadas de criação do curso a coordenação está promovendo uma semana inteira de atividades. Uma série de palestras e a implantação do projeto “Matar Saudade” estão trazendo o ex-aluno, o chamado egresso, de volta à sala de aula.

Welbert Vaz é formado há 07 anos e leciona em São João do Oriente e Iapu. Participante do projeto, o professor acredita que o aprendizado adquirido no curso de Educação Física foi primordial para o seu êxito profissional. “Estamos retornando para obter mais conhecimento e reviver um pouco da experiência. O UNEC oferece uma ótima estrutura e excelentes profissionais. O curso me colocou no mercado de trabalho. Hoje sou o profissional que sou, graças a seus professores e coordenadores.” Salientou.

Já a jovem Thalia Andrade é aluna do 1º período e moradora de Piedade de Caratinga. A universitária vê com bons olhos a iniciativa do projeto. Para ela é uma forma dos ex-alunos auxiliarem no seu aprendizado. Apaixonada pelo setor, quando perguntada do porquê de ter escolhido a Educação Física, a estudante é decidida. “É uma área que eu sempre gostei e muito. Na minha cidade pratico atletismo e a minha intenção, na formação, e levar o esporte para lá. Muitos jovens formam e não ficam na cidade. Quero fazer um trabalho bacana, promovendo e valorizando o esporte naquela localidade.”

Pensamento muito semelhante é o do esportista Adair Toledo, que também está iniciando o curso. “Estou no esporte desde os anos 90, faço competições de ciclismo e mountain-bike. Sou atleta amador e vim para cá para adquirir conhecimento, me preparar e me especializar.”

Tratar da Educação Física de uma forma diferente, enfatizando, claro, as questões relacionadas à saúde, mas sem perder de vista os valores éticos, morais e de cidadania. Esse foi o tema da palestra que abriu a programação das comemorações dos 20 anos do curso. “Teremos comemorações durante o ano todo. É o primeiro projeto que estamos lançando. Como a minha matéria é Motricidade Humana, estou falando sobre o assunto, e o relacionando à questão da ética, da filosofia, e da cidadania. A grande felicidade que temos é de poder colocar no mercado de trabalho profissionais capacitados, que mudam a vida das pessoas através da atividade física. Além de profissional, a nossa contribuição é social.” Foi o que afirmou José Antônio Martins Júnior, coordenador do curso de Educação Física do UNEC.

As atividades se estendem ao longo da semana e encerram na segunda-feira (05/03), quando serão abordados os efeitos fisiológicos decorrente da prática e atividades físicas a curto e longo prazo.