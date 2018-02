Mecânico assassinado em Conceição de Ipanema

DA REDAÇÃO – A Polícia procura pelos autores de um homicídio ocorrido na manhã de segunda-feira (26). A vítima foi o mecânico Jedeon Rosa de Oliveira, 28 anos. O crime aconteceu em uma oficina, situada a rua Antônio Floriano, povoado São Luiz, em Conceição de Ipanema.

A PM foi informada que uma pessoa foi baleada e que a vítima estava em uma oficina, localizada perto da igreja católica. Chegando ao local, os militares depararam com diversas pessoas que relataram que os dois autores estavam em uma moto Honda Bros escura. Conforme testemunhas, eles estacionaram em frente a oficina de Jedeon, chamaram o mecânico pelo nome. Assim que o mecânico foi atender, acabou baleado e caiu ao chão. Após os disparos os autores montaram na moto e fugiram sentido a cidade de Conceição de Ipanema.

Os policiais isolaram o local e acionaram a Perícia Técnica da Polícia Civil, que constatou doze perfurações no corpo da vítima. Os tiros atingiram cabeça, costas, braços e tórax do mecânico. Pelos levantamentos, os autores usaram armas calibre 38. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Caratinga.

A Polícia Militar realizou diligências e conversou com a mãe de Jedeon, que autorizou entrada em sua casa. No quarto da vítima os militares encontraram em cima do guarda-roupa, uma réplica de arma de fogo, que foi apreendida pelos militares.

Os autores não tinham sido identificados e detidos até o final dessa edição.