PAINEL 26-02-2018

Câmara Municipal

Acontece às 19h de hoje a segunda reunião da Câmara Municipal de Caratinga. Mais uma vez boa parte da pauta é preenchida por pedidos e obras e benfeitorias, além de homenagens como mérito desportivo e título de cidadania.

Homenagem

Johny Claudy (MDB) apresenta projeto que estabelece, no âmbito do município de Caratinga, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e dá outras providências. Ele também requer a inserção na ata de um voto de louvor e aplausos ao professor e escritor Eugênio Maria Gomes, pela sua obra literária constante de vários livros e artigos publicados na imprensa de Caratinga. Eugênio é também colunista do DIÁRIO e podemos dizer que é uma justa homenagem

Reciclagem

Em um de seus projetos, o vereador Mauro Água e Luz (PDT) pede a criação e implantação de usina de reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil, assim como realizar parceria público-privada a fim de reutilização em diversas formas, inclusive em estradas rurais.

Ronaldo da Milla

Por sua vez, Ronaldo da Milla (PSB) requer a inclusão da procissão de Corpus Christi (Semana Eucarística); do Jubileu do Senhor Bom Jesus; da apresentação do Grupo Teatral Senhor Bom Jesus; da caminhada da Sexta-Feira da Paixão até o Cruzeiro (Dom Modesto), e do Dia da Marcha para Jesus, realizados anualmente em Caratinga, no calendário de festividades do município.

CEIM Bairro das Graças

“Desmembrar o CEIM – Centro de Educação Infantil Municipal do Bairro das Graças, que atualmente funciona com a escola municipal, para melhor atendimento às crianças da localidade”, esse é o pedido do vereador Guerra (PROS).

Ruy Castro

Ontem quem comemorou seus 70 anos foi o jornalista e escritor caratinguense Ruy Castro. Com passagens pelos maiores jornais e revistas do Brasil, Ruy Castro é reconhecido pela produção de biografias como O Anjo Pornográfico (a vida de Nelson Rodrigues), Estrela Solitária (sobre Garrincha), Carmen (sobre Carmen Miranda) e de livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade (sobre a Bossa nova). Em sua coluna, publicada ontem na Folha de São Paulo, ele lembrou a data e ainda brincou: “Fazer 70 anos é melhor do que não fazer”. Parabéns ao ilustre caratinguense.