Regional: Daniel Amorim já esteve por aqui

O Campeonato Regional de Caratinga tem se valorizado ano após ano. A maior prova disso é a melhora da qualidade técnica a cada edição. Com exceção do Entre Folhas em 2017, todos os últimos campeões investiram em elencos montados com jogadores de rodados e muitos profissionais. O bicampeonato do Santa Cruz em 2016 teve o pezinho de um grande atacante vindo de Tombos. Atualmente Daniel Amorim é o camisa 09 do Tombense e vice artilheiro do Campeonato Mineiro deste ano com quatro gols. Quando atuou pelo Gorila em nosso certame, Daniel deixou sua marca na grande final contra a ASBJ e ajudou o tricolor da Santa Cruz a levantar o caneco. Estamos na expectativa do Regional para esse ano. Afinal, é a competição mais esperada da temporada. Quem sabe o artilheiro pinta por aqui vestindo a camisa de um dos favoritos ao título.

Mineiros: Semana quente

Atlético e Cruzeiro irão se encontrar pelo campeonato estadual somente no domingo (4/3). Porém, até lá a semana será quente para ambos. A Raposa estreia pela Libertadores hoje contra o Racing na Argentina. Não tem como esconder que e a competição mais desejada pelo torcedor. Portanto, pensar no clássico somente a partir de quarta-feira (28). Para o confronto contra os argentinos, Mano Menezes terá à disposição o que tem de melhor no elenco. A Raposa tem feito até aqui jogos bem consistentes e seguros. A vitória por 3 a 0 contra o Boa Esporte demonstra isso. Entretanto, o nível da competição continental é bem mais elevado. O Racing é um time muito bem treinado; com jogadores experientes e que exigira muita concentração do time Celeste. Uma das coisas que me preocupa quando temos confronto Brasil x Argentina, é o equívoco de alguns em achar que eles só sabem “catimbar”. É verdade que são exímios provocadores, mas, sabem jogar futebol de qualidade.

O Atlético teve dificuldade contra o Tupi em Juiz de Fora. O empate acabou sendo um resultado justo. Nada que preocupe em termos de classificação para a próxima fase do estadual. Porém, quarta-feira é dia de encarar mais um jogo pela Copa do Brasil. O Figueirense tecnicamente é bem inferior ao Galo. Mas, isso não significa que será presa fácil. Mesmo tendo demonstrado mais organização sob o comando de Thiago Larghi, o alvinegro precisará melhorar o desempenho atuando fora de casa.

Onde vamos parar?

A confusão generalizada no clássico Ba-Vi na Bahia ainda continua repercutindo. Infelizmente tem pessoas que demostram não ter nenhuma noção da importância de seu papel como ídolo e referência para seus torcedores mais jovens. O zagueiro Kanu do Vitória continua colocando mais lenha na fogueira. Em sua rede social, gravou vídeo dando socos e fez fotos estilo pugilista. Numa clara alusão a confusão do clássico e os socos que desferiu contra o colega de profissão Vinícius do Bahia. Mais uma atitude lamentável de alguém que não tem a menor ideia do que é ser um ídolo. Tão grave quanto isso, é o silencio da diretoria do seu clube.

