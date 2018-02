Suspeito de tentativa de roubo é detido pela PM

CARATINGA – Mauro Rafael Centeno do Nascimento, 18 anos, foi preso na noite de domingo (25) acusado de tentativa de roubo. O fato aconteceu na avenida Catarina Cimini, mas o suspeito acabou preso no bairro Vale do Sol.

Assim que Mauro tentou roubar a vítima, ela gritou, chamando atenção de populares que passavam pelo local. Essas pessoas tentaram conter o jovem, mas ele fugiu. A Polícia Militar foi acionada e mostrou fotos de indivíduos contumazes nesse tipo de crime, tendo a vítima reconhecido Mauro. A PM fez rastreamento e o jovem acabou detido na rua Juca Lopes, no bairro Vale do Sol.

Uma réplica de arma de fogo e um canivete, que teriam sido usados pelo suspeito, foram encontrados nas proximidades do Santuário, no bairro Santa Zita.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.