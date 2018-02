Mulheres são presas suspeitas de tráfico de drogas

CARATINGA – Sandy Ferreira dos Santos, 19 anos, e Rosimeire Donizeti Batista, 34, foram detidas na manhã de ontem suspeitas de tráfico de drogas. Na mesma ocorrência, um homem, 50, foi conduzido para prestar esclarecimentos, já que as suspeitas estavam em sua casa, situada à rua Sebastião Quirino, distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga.

Segundo o cabo Eudes, a Polícia Militar recebeu várias denúncias dando conta que um grupo de mulheres de Piedade de Caratinga estaria no distrito de São João do Jacutinga fomentando o tráfico de drogas nas proximidades de um bar. Ainda segundo a denúncia, as autoras chegaram a mencionar que estavam “debandando” para os distritos visto que na cidade de Piedade os militares estavam muito atuantes, dificultando a venda de entorpecentes na localidade. Diante das denúncias, os militares foram até o distrito de São João do Jacutinga, onde ficou apurado que durante todo o fim de semana, Rosimeire e Sandy andavam pelas ruas intimidando moradores e aliciando menores e usuários para a compra dos entorpecentes.

Um morador local que preferiu não ser identificado, narrou à Polícia Militar que as duas mulheres se encontravam na residência de um morador de São João do Jacutinga, que a casa fica na saída para o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, aonde elas vêm passando a noite constantemente.

A polícia esteve no imóvel e dono da casa confirmou a presença das mulheres, mas alegou que elas estavam no bar e que chegaram à sua residência na madrugada de ontem, contudo a PM levantou que elas estavam em São João do Jacutinga desde a última sexta-feira (23).

Conforme a PM, na casa, durante as averiguações, foi localizada nos pertences de Sandy uma sacola plástica com várias sacolas de chup-chup comumente usadas para embalar drogas, além de um tubo plástico com odor característico a drogas (crack). Com Rosimeire também foram encontradas algumas sacolas.

Ainda durante a varredura no imóvel, foi localizado em cima de uma tábua no banheiro da casa, um embrulho de papel (folha de revista) contendo em seu interior um tablete e uma bucha de maconha. Na bolsa de Rosimeire havia um embrulho contendo maquiagem, com a mesma folha de revista usada para embalar as drogas.

ABANDONO DE INCAPAZ

De acordo com a PM, no imóvel também se encontrava uma menor de apenas três anos de idade, filha de Sandy, que era levada até o bar pela própria mãe e lá ficavam até tarde da noite. Ainda segundo informações, Sandy costuma sair à noite e deixar a filha acompanhada do dono casa onde estavam hospedadas e de outras pessoas, “e ainda muitas vezes sozinha na casa, configurando abandono de incapaz”, frisa a PM. Na residência de Rosimeire foi localizado envolto a uma peça íntima, no interior do guarda-roupas, um simulacro de arma de fogo, tipo revólver calibre .22.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.