Botafogo vence América e assume a liderança

INHAPIM – A segunda rodada da 15ª Copa Rádio Clube de Futebol Regional foi realizada na tarde de domingo (25). Dez times, divididos em dois grupos, participam da competição.

Pelo Grupo A, o Bugre estreou na competição com derrota. Jogando em seus domínios, a equipe foi surpreendida pelo Eucalipto de Inhapim, que venceu pelo placar de 3 a 2. Em Engenheiro Caldas, Chelsea e Boca Rica de Iapu não saíram do zero a zero.

Já pelo Grupo B, o Itaúba de Sobrália fez sua estreia com vitória. Jogando em casa, derrotou por 3 a 2 o Manchester de Ubaporanga. No Estádio Municipal de Inhapim, o Botafogo ganhou do América do Belém por 2 a 0. Juninho do Pelota e Thiago Viggiano marcaram os gols do Botafogo.

CLASSIFICAÇÃO:

Grupo A

Eucalipto 4 pontos

Boca Rica 4 pontos

Chelsea 2 pontos

Bugre 0 ponto

Praça da Glória 0 ponto

Grupo B

Botafogo 4 pontos

Itaúba 3 pontos

Vila Martins 3 pontos

Manchester 1 ponto

América 0 ponto

PROXIMA RODADA

A próxima rodada será jogada no domingo (04/03). Os confrontos serão os seguintes:

Grupo A:

Em Tarumirim – Praça da Glória x Chelsea

Em Iapu – Boca Rica x Bugre

Folga: Eucalipto

Grupo B:

Em São João do Oriente – Vila Martins x Botafogo

Campo do Belém – América x Itaúba

Folga: Manchester