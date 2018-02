PAINEL 25-02-2018

Café

Fevereiro já está chegando ao fim, faltam ainda mais de quatro meses do atual ano-safra, mas tanto analistas como compradores concentram o debate no tamanho da próxima safra brasileira de café. O Escritório Carvalhaes, com sede em Santos, em seu último boletim de 16 de fevereiro, deu a visão sobre a próxima safra brasileira de café 2018/2019, que opinião da corretora de café, todas as análises focam na safra futura e não na dificuldade para comprar lotes de café da atual safra 2017/2018, em volume suficiente para cumprir embarques imediatos. Pelo que se percebe o comprador não quer pagar mais com uma grande safra brasileira à porta.

Café II

Sem estoques governamentais pela primeira vez em nossa história, mesmo com embarques baixos até o final de junho, quando termina o atual ano-safra, precisaremos ainda, para atender nosso consumo interno e exportações, alguma coisa como 21 milhões de sacas da atual safra brasileira. É um grande volume de café e não é possível afirmar se o mercado conseguirá comprar todo esse café nas atuais bases de preço.

Café III

Os compradores do moca, até agora com sucesso conseguiram represar os preços, e falando insistentemente na próxima safra recorde brasileira, que sugerem excesso de oferta a partir de julho próximo. Assim seguram, derrubam aos poucos, as cotações na ICE em Nova Iorque, principal termômetro do mercado mundial de café. A estratégia dos compradores é evidente que está dando certo, só não sabemos até quando.

Café IV

O mercado físico brasileiro teve uma semana mais ativa, com um volume ligeiramente maior de negócios fechados. Apesar do feriado na segunda-feira nos EUA, quando a ICE não trabalhou, no restante da semana as cotações oscilaram bastante e o dólar valorizou-se frente ao real. Nos momentos em que os contratos de café estavam em alta saíram negócios no físico com preços pouco acima dos da semana passada. Preço de cafés finos eram de apenas 470 reais nas bancas de compra em Manhuaçu na semana que passou.

Café V

Na santa terrinha do São João do Caratinga, os produtores de café já começam as preparações para a colheita. Os comentários são que na região mais baixa a colheita deve iniciar em 2 de abril, mesmo com café ainda verde. Como a granação está satisfatória, há quem acredite no campo que quem chegar mais cedo bebe água limpa em relação aos preços de café.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira abriu edital para licitação das obras do parque de Exposição João da Costa Mafra. Os produtores rurais e a comunidade de Caratinga esperam a volta dos eventos no parque, eventos esses que no passado marcaram a vida de muitos caratinguenses. Vamos aguardar que o prefeito atenda as expectativas da comunidade, que é a do resgate de áreas públicas.

Visita

Quem esteve neste final de semana em Caratinga foi o ex-goleiro do Clube Atlético Mineiro e da seleção brasileira, João Leite. No sexto mandato na Assembleia Legislativa de Minas, há comentários que João Leite possa ser candidato a senador pelos tucanos.

João Leite

João Leite não veio a Caratinga falar nem de futebol nem de política, mas sim fazer um testemunho evangélico de quanto Deus o confortou nos momentos difíceis de sua prodigiosa carreira, fazendo-o levantar a associação dos “Atletas de Cristo”. João Leite foi convidado pela Adhonep (Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno) de Caratinga, pelo seu diretor regional Ruimar Custódio. (Foto: Ruimar, João Leite e o secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite)

Adalclever Lopes

O presidente do Legislativo mineiro Adalclever Lopes, mais uma vez saiu vitorioso com seu poder de articulação. No MDB mineiro, Adalclever conseguiu adiar as convenções do partido para maio, frustrando as tentativas dos aproveitadores de plantão de anunciar a candidatura de Rodrigo Pacheco como candidato ao governo de Minas. A galera da política mineira mostrou que para sentar na janela do ônibus tem de mostrar serviço primeiro ou então, descer do ônibus.

Rodrigo Pacheco

Já o deputado federal Rodrigo Pacheco (MDB) irá descer do ônibus de seu atual partido e aceitar o convite do seu xará Rodrigo Maia do DEM. Pacheco pode disputar as eleições numa dobradinha com os Tucanos em Minas, só não sabemos se no acordo em nível nacional Pacheco será usado para ser o vice dos Tucanos em Minas, já que muitos comentam a volta do senador Antônio Anastasia à disputa ao governo de Minas.

Patrolamento

Os produtores rurais vêm demonstrando a insatisfação com a falta da manutenção das estradas vicinais de Caratinga. As reclamações vêm refletindo nas pressões aos vereadores, já que boa parte foi eleita com os votos das comunidades rurais e, é claro, no secretário de obras Márcio Santos.

Patrolamento II

Nos bastidores da Prefeitura de Caratinga, o secretário Márcio Santos, sentindo a pressão política, já está colocando as máquinas para os reparos e comentários são que em abril o atendimento a zona rural será restaurado. Alívio para o homem do campo e para produção agrícola.

Márcio Santos

O secretário Márcio Santos por outro lado, atendendo pedido do prefeito municipal Dr. Welington Moreira, já começa a instalar os postes de iluminação no campo de futebol do distrito de Santa Luzia. Em breve os clássicos regionais da Copa Distrital já poderão ser realizados também nos dias da semana e a noite, como nos campeonatos em níveis estadual e nacional.