Revés do Belém recebe veículo novo para a saúde

BOM JESUS DO GALHO – Ações de saúde marcaram a semana passada no município. Na quarta (21) e na quinta-feira (22), uma equipe formada por uma médica, enfermeira e técnica em enfermagem realizou atendimentos nos povoados do Córrego São Francisco, Poaia e Palmeiras – as duas últimas localidades assistidas pela unidade básica do Porto.

Além de consultas, as comunidades tiveram acesso a exames de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações sobre os meios de se evitar e combater doenças como a dengue e a febre amarela.

Na tarde da última sexta-feira (23), as ações foram promovidas no distrito de Revés do Belém, que contou com a participação de médicos, enfermeiros e da equipe do Nasf.

As atividades, realizadas em frente à Unidade Básica de Saúde do distrito, foram iniciadas às 16 horas, e se estenderam até às 21 horas. “Nossa maior demanda foi por consultas”, conta a médica e vice-prefeita, Drª. Sabrina Corrêa, que estima ter atendido cerca de 50 crianças.

Considerando o número total de atendimentos em Revés, eles ultrapassaram a marca dos 100, levando-se em conta as consultas realizadas por outra médica, Drª Emanuele, dos enfermeiros e da equipe do Nasf, que aproveitou a oportunidade para desenvolver atividades do programa Medida Certa para moradores do distrito. Ao som de uma playlist de músicas eletrônicas, um grupo dançou zumba, ação que agradou adultos e crianças. A equipe do Nasf ainda distribuiu brindes do Medida Certa, que tem como propósito motivar as pessoas a manter seu peso ideal.

GOL ZERO

As ações em Revés do Belém culminaram com a entrega de um veículo Gol zero quilômetro para a Unidade Básica de Saúde do distrito.

A chave do automóvel foi entregue pela primeira dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, à equipe de funcionários da UBS. “Esse veículo será fundamental no apoio aos profissionais que trabalham na saúde, na melhoria do atendimento à população”, destacou Dayse.

Em seu pronunciamento, Drª. Sabrina sublinhou que o veículo vai dar mais agilidade ao transporte de técnicos, medicamentos e vacinas. “Este automóvel vai facilitar as ações de controle de endemias, de doenças e campanhas de vacinação, tornando os serviços de saúde mais acessíveis, inclusive para quem não reside perto da UBS ou tem dificuldade para se deslocar até aqui”, observou a vice-prefeita.

O médico Bruno Calais recordou dos investimentos recentes na ampliação da frota da Prefeitura. “A gestão municipal começou muito bem 2018, com a entrega de oito automóveis para atender diversos departamentos da rede pública de serviços, incluindo duas ambulâncias para transportar pacientes em situação de emergência. Desta vez, o grande contemplado é o distrito de Revés de Belém que, com o novo veículo, terá melhor desempenho na saúde”, concluiu.