Fugitivo do presídio de Barão de Cocais é preso na zona rural de Ubaporanga

UBAPORANGA – Na tarde de sexta-feira (23), a Polícia Militar prendeu Tiago Oliveira Silva, 28 anos, no córrego dos Pios, zona rural de Ubaporanga. Tiago era fugitivo do presídio de Barão de Cocais.

A PM fazia operação antidrogas e abordou diversos veículos. No Gol onde estava Tiago, os militares encontraram uma bucha e um cigarro de maconha, uma porção de cocaína e 520 reais. Ao solicitar documentos, o foragido apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação, mas os dados estavam ilegíveis. Diante da situação, ele foi conduzido para o quartel da PM, em Ubaporanga. Ao consultar o sistema informatizado, foi constatado que ele era fugitivo do presídio de Barão de Cocais. Em seguida, os policiais fizeram varredura no automóvel e encontraram nove cápsulas com cocaína.

Conforme a PM, Tiago tem passagens por assalto, tráfico de drogas e por duplo homicídio. Os militares acreditam que ele estaria planejando ações criminosas na região, no caso, explosão de caixas eletrônicos.

Tiago foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.