Carmelo apresenta Grupo de Mães que Oram pelos Filhos

CARATINGA- No último sábado (17), foi celebrada na Igreja Nossa Senhora do Carmo, a chamada missa de apresentação e envio do Grupo de Mães que Oram pelos Filhos. Segundo a coordenadora do movimento na paróquia, Cristiane do Carmo Martins, o objetivo é “manter uma rotina semanal de se reunir na igreja para orar e interceder pelos filhos, assumindo as funções dos ministérios propostos pelo grupo e fornecer suporte, formação e orientação a outras mães da paróquia que sentem no coração o desejo de orar pela família”.

Os ministérios do movimento são de Intercessão, Formação, Música Mídia, Filhos e Acolhida. “O nosso carisma é a restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão. O tripé do movimento é a humildade, unidade e obediência, uma vez que mantém seguimento e pastoreio das mães que receberam o chamado, mesmo após o nascimento de seus grupos, e funciona como elo entre todos os demais ministérios e coordenações da Associação das Mães que Oram Pelos Filhos”, explica Cristiane.

A coordenadora ainda destaca que a padroeira do movimento é ‘Nossa Senhora de La Salette’, “a virgem que apareceu a duas crianças chorando pelos pecados da humanidade”. “Na aparição, La Salette pede que rezemos para que o braço de seu filho Jesus não pese sobre a terra. Ela é protetora dos filhos”, afirma. Já a co-padroeira é Santa Mônica, que Cristiane considera modelo de mãe dedicada, que sofre por seus filhos, mas procura em Deus as forças para continuar de pé e lutar por sua felicidade. “Durante sua vida, sofreu muito com seu marido, mas conseguiu em oração sua conversão. E ao ficar viúva sofreu com seu filho Agostinho, mas não desanimou. Orou constantemente por mais de 20 anos pela sua conversão. Este não só se converteu como se tornou para nós um exemplo de busca pela verdade. Tornou-se Santo e doutor da igreja”.

A associação existe há oito anos e nasceu em Vitória/Espírito Santo. “O movimento nasceu e cresce em obediência com a igreja católica. Os ensinamentos orientam a zelar pela unidade e obediência com as paróquias que o acolhem”.

O CHAMADO

“O chamado de Deus em nossa vida é algo muito importante. Desde o ventre de nossa mãe, Deus já colocou um chamado em nossa vida, e basta a nós descobrirmos”, define Cristiane.

Cristiane explica que entendeu o “chamado de Deus”, após um episódio triste em sua vida, com a perda de um filho. “Há oito anos atrás, eu ‘devolvia’ a Deus o meu primeiro filho, Daniel, que viveu apenas um dia. A partir de então eu sentia uma ‘inquietação’ em meu coração, faltava algo em minha vida espiritual. Ao ler o livro Mães que Oram pelos Filhos, de Ângela Abdo comecei a entender que este era o chamado de Deus para minha vida. Criar um grupo de mães em minha paróquia (Nossa Senhora do Carmo). Acessei o material disponível no site. www.maesqueorampelosfilhos.com, e fiz contato com a pessoa responsável pelo ministério de abertura de novos grupos”.

Ela explica que a cada passo sentia imensa alegria e coragem para prosseguir. “Hoje tenho três filhos, Matheus e Mariana de cinco anos e Gustavo Luccas, que este ano completa dois anos. Estou muito feliz em oferecer às mães da paróquia a oportunidade de manter uma rotina semanal de oração pelos filhos e pela família”.

Em busca de seguir com o seu projeto, ela descobriu que já existia um grupo em funcionamento na paróquia há 11 anos, porém a metodologia não é a mesma proposta pelo movimento. “Conversei com meu pároco, frei Everaldo Abril Pontes que nos motivou a prosseguir e aceitou ser o diretor espiritual do movimento na paróquia. Então convidamos algumas mães com perfil sugerido nos manuais e formamos um grupo inicial para assumir os ministérios. Divulgamos nas missas e nas mídias sociais da paróquia”.

As reuniões acontecem às quartas-feiras após a missa das 19h, na capela da casa de retiro.

O MOVIMENTO NA DIOCESE DE CARATINGA

De acordo com Cristiane, o movimento é reconhecido pela Igreja Católica e tem se tornado uma “poderosa ferramenta de evangelização”. “No dia 26 janeiro algumas mães da diocese movidas pelo chamado de Deus em seu coração e desejo de ‘avançar para águas mais profundas’ levaram a dom Emanuel a proposta do grupo. Fomos acolhidas com carinho por nosso pastor e explicamos os detalhes do movimento. Após a reunião fomos convidadas a participar da reunião do CPD (Conselho Pastoral Diocesano) e da reunião do clero, para apresentar o movimento aos padres”.

Na reunião do CPD, Thereza Raquel foi apresentada como coordenadora do movimento na Diocese de Caratinga.