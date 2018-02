Bandidos invadem prédio e roubam 50 mil reais

CARATINGA – Em um roubo ocorrido na madrugada de domingo (25), os bandidos levaram 50 mil reais e um cordão de ouro. O crime aconteceu em um prédio da Rua Hilda Coelho Guimarães, bairro Rodoviários. Os autores foram muito agressivos e duas vítimas ficaram feridas.

A ação criminosa aconteceu por volta das 1h40 no apartamento funciona o escritório de acerto financeiro do Super Vale, empresa que promove sorteio de prêmios. Uma das vítimas, 17 anos, contou que ela e outra vendedora, 27, abriram o portão do prédio e foram surpreendidas por três indivíduos, que estavam armados e encapuzados. Segundo ela, os autores empurraram o portão e forçaram a entrada. As vítimas foram ameaçadas e jogadas ao chão. Os marginais mandaram que elas ficassem caladas e foram violentos, desferindo coronhadas nas vendedoras.

As vítimas tiveram que levar os autores até o segundo andar, onde estaria havendo a contabilidade proveniente das vendas das cartelas do Super Vale que ocorreram entre segunda-feira (19) e sábado (24). Uma das vendedoras foi obrigada a bater à porta do escritório, dando a entender que estava tudo bem. Assim que a porta foi aberta, os marginais entraram e renderam as três pessoas que se encontravam no escritório. Em seguida, os autores amarraram as mãos das cinco vítimas, que foram levadas para um quarto e forçadas a ficarem caladas e não olharem para os ladrões, caso contrário todas iriam morrer.

O coordenador do Super Vale em Caratinga, 25, relatou que um dos autores o obrigou a mostrar onde estava o dinheiro. Então, sob ameaça o coordenador foi até um armário de aço e mostrou onde estavam os 50 mil reais e o bandido recolheu o dinheiro. Os marginais também pegaram um cordão de ouro avaliado em 2 mil reais. No momento da fuga, os bandidos chegaram a efetuar disparos para o alto como forma de intimidar as vítimas.

Devido as coronhadas, duas vítimas precisaram de atendimento e foram socorridas pelos bombeiros militares e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Cabo Cassius contou como foi o atendimento. “Fomos acionados por volta das 2h. Ao chegar ao local, deparamos com a situação de roubo consumado e as vítimas foram agredidas, sendo que uma delas sofreu corte contuso na cabeça”, informou. Segundo cabo Cassius, as outras três vítimas sofreram escoriações, mas nada considerado grave e não quiseram ser encaminhadas para UPA.

A Polícia Militar foi acionada e segue em rastreamento.