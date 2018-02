Jovem é morto no bairro Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA– Wemerson Luiz Custódio, 19 anos, mais conhecido como ‘Peladeira’ foi morto na noite de sexta-feira (23). O crime aconteceu na rua João Batista da Cruz, bairro Nossa Senhora Aparecida. A Polícia Militar fez levantamentos e descobriu nome de dois suspeitos e também a possível motivação.

Às 22h22 de sexta-feira, a PM recebeu informação via 190 dando conta que uma pessoa havia sido atingida por disparos de arma de fogo e que ela estaria caída na rua João Batista da Cruz. Os militares foram até o local e depararam com a vítima caída na rua e não apresentando os sinais vitais.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e constatou seis perfurações provocadas provavelmente por uma arma de fogo calibre 38. Segundo a Perícia, três tiros atingiram o peito, um atingiu o dedo da mão direita, um acertou a nuca e outro as costas de Wemerson. Após os trabalhos da Perícia, o corpo foi liberado e encaminhado para o Instituto Médico Legal.

SUSPEITOS E MOTIVAÇÃO

Os policiais fizeram levantamentos e uma testemunha disse que os autores seriam um casal de irmãos. Essa testemunha contou que viu o homem, 31, e a mulher, 35, discutindo com a vítima. Ela contou que viu a mulher desferindo golpes com uma barra de ferro contra Wemerson. Segundo a testemunha, depois o homem efetuou os disparos e ambos fugiram a pé sentido rua Vereador Lindolfo Soares de Carvalho.

Os militares também conversaram com um irmão dos suspeitos. Esse familiar relatou que sua irmã já teve um relacionamento amoroso com Wemerson e por ter optado pelo fim do relacionamento, constantemente vinha sendo ameaçada de morte por Wemerson. O familiar dos suspeitos comentou que talvez esse tenha seria o motivo de ter surgido o desentendimento que resultou na morte de Wemerson.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.