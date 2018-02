Regional: Semana quente

No programa Abrindo o Jogo do dia 06 deste mês, recebi o presidente da Liga Caratinguense de Desportos Marcelo Cruz. Entre diversos temas abordados, ao ser perguntado sobre se houve algum problema relacionado a arbitragem e pagamento a empresa contratada para a prestação serviço, Marcelo foi enfático ao afirmar que por parte da prefeitura e AG Eventos tudo correto. Entretanto, não poupou críticas a Central do Esporte, empresa de arbitragem de Manhuaçu comandada pela árbitra Liliane Lopes. Segundo Marcelo Cruz, “a Central do Esporte usou de má fé em relação aos repasses que recebeu com o número de jogos arbitrados”. O presidente ainda deixou claro que enquanto ele estiver à frente da entidade, com essa empresa não trabalha mais.

Até mesmo um cronista que não tenha frequentado um curso acadêmico de jornalismo, sabe que para fazer um bom trabalho e obter credibilidade, é preciso deixar de lado qualquer simpatia por A ou B, questões pessoais, e ter o máximo de isenção. Trocando em miúdos, não misturar pessoal com profissional. Assim, esta semana, recebi no programa Liliane Lopes e Agnaldo Moraes, citados pelo presidente no programa anterior. Além de falarem de suas expectativas para 2018 em relação ao futebol amador, obviamente rebateram as críticas e acusações vindas do mandatário da LCD. Munidos de recibos e até mesmo um cheque que segundo Liliane recebeu das mãos de Marcelo Cruz, e sustado posteriormente. Os convidados não pouparam críticas a postura do presidente ao longo da competição e demonstraram bastante irritação com a “falta de compromisso” segundo eles.

Na minha humilde opinião, independente de quem esteja com a razão, por toda a história e importância que sempre teve pra todos nós, nosso futebol merece ser tratado com respeito e transparência. Fico muito à vontade pra falar, pelo simples fato de viver no meio desde meus oito anos quando cheguei pra escolinha do Esporte Clube Caratinga em 1982. Profissionalmente, já são 22 anos vivendo de perto. Aguardemos os próximos capítulos.

Mineiros: Semana especial

Ninguém duvida que os três grandes de Minas estarão na próxima fase do Campeonato Mineiro. Por conta disso, ambos estão com o pensamento em outras frentes. Copa do Brasil para Atlético e América e Libertadores para o Cruzeiro. O alvinegro fez um ótimo jogo diante do Botafogo da PB. O técnico interino Thiago Larghi conseguiu organizar o time e tem seus méritos na evolução da equipe. Na falta de algum profissional incontestável no mercado, efetiva-lo deve ser o caminho.

O Cruzeiro lidera o estadual. Entretanto, não esconde que a prioridade é a Libertadores que se inicia para ele contra o Racing na próxima semana. A rodada do Mineiro servirá como “preparação” para Thiago Neves que não vem atuando. A expectativa da torcida é enorme para a estreia semana que vem.

São Martín

Com sete meses de direito de imagem atrasados, o que corresponde a maior parte do salário, o goleiro Martín Silva do Vasco deu uma aula de profissionalismo. Sem reclamar dos atrasos publicamente, sem fazer corpo mole, foi lá e demostrou respeito a camisa do clube que joga e se tornou ainda mais ídolo da torcida vascaína. Belo exemplo de profissionalismo.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br