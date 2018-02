6º volume do livro “Obreiros do Conhecimento” enriquece literatura local

CARATINGA– O lançamento do sexto volume do livro “Obreiros do Conhecimento” reuniu autores, familiares e amigos. Representantes da AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e da ACL – Academia Caratinguense de Letras também estiveram presentes. A publicação é precursora no Brasil e reúne 32 textos de 30 autores de Caratinga e região e também de outros estados.

“Nós sonhamos e iniciamos uma série literária em 2013. Lançamos o primeiro volume e já estamos no sexto. Muitos autores passaram por essa série literária, uma série que levou a Loja Obreiros de Caratinga a um patamar de reconhecimento no Brasil inteiro como sendo a primeira loja no país a lançar um livro escrito por tantos maçons. Uma obra que faz história, porque motivou o lançamento de outros livros em outras Lojas, em outros Orientes. É uma série literária que vem cumprindo o seu papel de compartilhar conhecimento, de incentivar as pessoas a lerem, a escreverem e incentivando o surgimento de autores”, comentou Eugênio Maria Gomes – coautor e organizador do livro.

A obra homenageou o membro Geraldo Paschoal de Mesquita e trouxe como destaque Cícero de Carvalho Miranda. “Eu me sinto muito honrado com tudo isso. Participei de todos os livros, do primeiro ao sexto, e é uma coincidência muito grande porque eu falo sobre gratidão, e eu sou muito grato às pessoas. Essa homenagem que estão fazendo pra mim foi unânime. Eu quero com isso dividir com todos os irmãos essa alegria e satisfação que eu estou tendo agora”, ressaltou Geraldo.

Cícero de Carvalho Miranda ressaltou a importância do conhecimento por meio da educação e agradeceu o reconhecimento. “Pra mim é muito honroso fazer parte da ordem maçônica. Apesar de ser universal, dizemos que a boa maçonaria é aquela caipira, praticada no interior, em que a gente tem aquele aconchego de família. Essa é a verdadeira razão da nossa ordem: tratamo-nos como irmãos e isso é muito bom pra nós”.

O volume foi prefaciado pelo coautor José Maria de Carvalho e apresentada pelo coautor Marcos Mattos Curvelo, venerável mestre da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga. Em seu pronunciamento, Marcos Curvello agradeceu a participação de todos e ressaltou o trabalho literário desenvolvido pelo prof. Eugênio Maria Gomes, organizador da obra. Os textos foram escritos por membros das Lojas Maçônicas Obreiros de Caratinga, Fraternidade Acadêmica de Caratinga e Caratinga Livre – ambas de Caratinga (MG); Libertas Quae Sera Tamen, de Ipanema (MG); União e Paz, de Ubaporanga (MG); Professor Hermínio Blackman, de Vila Velha (ES); Loja Maçônica São João Evangelista, de São João Evangelista (MG); Loja Maçônica Estrela do Sul, de Bagé (RS) e membros das Fraternidades Femininas Obreiros de Caratinga (MG) e Libertas Quae Sera Tamen, de Ipanema (MG), além de uma sobrinha, filiada ao Capítulo “Moral e Justiça” da Ordem da Estrela do Oriente, de Belo Horizonte (MG). A obra tem o apoio da AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e da ACL – Academia Caratinguense de Letras.

A partir desse volume, o “Obreiros do Conhecimento” vai estar disponível em formato digital gratuitamente. Qualquer pessoa poderá acessar todo o conteúdo da obra sempre após o lançamento dos livros físicos.