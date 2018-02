VOLTA ÀS AULAS: estudantes de Veterinária recebem palestrante da multinacional “Zoetis”

CARATINGA – Enquanto alguns estudantes já ingressam na faculdade decididos sobre a especialidade que querem seguir, outros aproveitam as oportunidades ao longo do curso para explorar a variedade de atuações da profissão escolhida. Pensando nisso, o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) resolveu trazer nesse início do semestre letivo uma palestrante da Zoetis, multinacional que produz e comercializa vacinas e medicamentos veterinários, pertencente ao grupo estadunidense Pfizer. Ela é médica veterinária e atua como promotora técnica, fazendo visitas a hospitais, clínicas e pet shops.

Segundo a coordenadora do curso, Paloma Arreguy, o propósito foi apresentar aos alunos alguém que atua em áreas ainda pouco exploradas pela profissão, além de reforçar a importância de conhecerem os produtos com os quais eles irão trabalhar futuramente. “É importante mostrar a eles as diversas áreas de atuação do médico veterinário. E a área comercial é muito abrangente e fundamental, temos muitas empresas e multinacionais em geral no mercado. É um campo de trabalho e de estágio”, declarou.

Durante sua apresentação, a palestrante Cecília Cestaro comentou sobre a importância da área comercial no mercado veterinário para apresentar os produtos aos médicos e oferecer a eles maior segurança na hora de prescrever algum medicamento ou vacina aos animais. “Meu trabalho é visitar clínicas, hospitais, pet shops e faculdades, dando palestras, conversando sobre os produtos, tirando dúvidas e fazendo treinamentos, tanto para os médicos quanto para os balconistas. É de total responsabilidade nossa passar as características, benefícios e efeitos colaterais do que comercializamos, para que eles possam usá-los adequadamente nos animais. Hoje eu vim falar disso e apresentar a área comercial a eles porque é uma área muito interessante”, manifestou.

O estudante Romair Vieira Soares, do 2º período, é dono de dois pet shops em Governador Valadares e disse que a palestra serviu como uma importante orientação para quem já atua na área, além de poder conhecer um pouco mais sobre o assunto. “Abriu-se um leque muito grande de conhecimento. Já conheço a variedade de produtos que eles fabricam. Tinham algumas informações das quais não sabíamos, ou não tínhamos ciência do procedimento de uso de alguns medicamentos produzidos pela Zoetis. Essa palestra ajudou muito”, afirmou.

AINDA HÁ TEMPO

Com a volta às aulas, Paloma Arreguy aproveitou para deixar um convite àqueles que ainda não ingressaram numa faculdade este ano e tem interesse em conhecer a Medicina Veterinária. “Nosso curso já está estruturado. Temos uma clínica veterinária para pequenos e grandes animais e um laboratório de ponta no UNEC. Os interessados a conhecer podem procurar a mim ou a coordenação através do telefone 3322-7900 ramal 7878. Trabalhamos com muito profissionalismo e a instituição está investindo bastante para que essa graduação seja de referência na região”, anunciou.