Executivo apresenta novo projeto para o Parque de Exposições João da Costa Mafra

Para execução da obra, o valor previsto é de R$ 1.660.919,27. Segundo prefeitura, projeto foi “refeito” e não tem vínculo com proposta anunciada em 2014

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga abriu licitação na modalidade concorrência, mediante regime de empreitada por preço unitário, para a contratação de empresa para execução de obras de modernização do Parque de Exposições João da Costa Mafra, de acordo com o Contrato nº 1000146-51, pelo programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. A abertura dos envelopes acontecerá no dia 26 de março, às 13h

O Programa de Infraestrutura Turística visa o desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros, principalmente por meio de adequação da infraestrutura, de forma que permita a expansão das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista, bem como a consecução dos objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo.

Para execução do serviço, o valor previsto é de R$ 1.660.919,27 dividido por etapas em valores estimados para as seguintes obras: Pavilhão do Produtor (R$ 233.769,12), Arena de Provas (R$ 245.363,74), Pavilhão de Baias (R$ 302.765,58), Portaria (R$ 100.896,79), Muro (R$ 128.603,89) e Pavimentação e Rede Pluvial (R$ 649.520,15).

A modernização do espaço já é anunciada pela segunda vez. Em 2013, o ex-prefeito Marco Antônio assinou em Belo Horizonte um convênio para receber da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) a liberação de R$100 mil reais para serem aplicados na revitalização do espaço. No ano seguinte, assinou o termo de autorização para dar início às obras de revitalização durante cerimônia de apresentação do novo projeto arquitetônico. No entanto, o anúncio de melhorias no local que contemplariam construção de centro de eventos, campo de futebol e muro frontal, conforme placa afixada, que datava o início das obras em 15 de maio de 2014 e o término para 15 de maio do mesmo ano não saíram do papel.

Em maio de 2017, o prefeito Dr. Welington assinou termo aditivo ao contrato, para alterar o término da vigência contratual fixado para 30 de maio de 2018. A Reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga, que disse em nota que o projeto foi refeito e não tem “vínculo nenhum com o que foi pensado inicialmente no ano de 2014”.