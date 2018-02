Motorista morre após picape cair em ribanceira

CARATINGA – Um fatídico acidente foi registrado na tarde de ontem na avenida Professor Armando Alves da Silva, em Caratinga. Uma picape Fiat Strada caiu em uma ribanceira de, aproximadamente 80 metros, e o motorista Luiz Demétrio Magela, 46 anos, morreu no local.

Conforme informações, o motorista perdeu o controle da direção da picape, que estava carregada com materiais de construção; o veículo saiu da pista, capotou e caiu numa ribanceira, parando no meio do matagal. O registro da ocorrência foi feito pela Polícia Militar. Cabo Cristiano falou sobre o acidente. “O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi comunicado sobre o fato. Rapidamente nos deslocamos ao local e assim fazer a devida verificação. Então, constamos o acidente e que o veículo desceu o matagal, parando próximo ao rio Caratinga. Acionamos os bombeiros militares e eles verificaram que a vítima já havia morrido”.

Cabo Cristiano acrescentou que o corpo da vítima foi encontrado cerca de 50 metros longe do veículo.

Sargento BM Oliveira falou sobre o acidente e como foi o resgate do corpo de Luiz Demétrio. “O veículo caiu numa ribanceira de aproximadamente 80 metros e a princípio o condutor foi projetado para fora do veículo. Pode ser também que ele tenha tentado sair. Nós utilizamos uma maca para fazer o resgaste do corpo. Usamos também um equipamento para resgate em local de difícil de acesso”, contou sargento Oliveira.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e irá emitir laudo sobre o acidente, somente assim será possível saber se Luiz Demétrio foi projetado para fora do veículo ou se ele saiu da picape para tentar pedir socorro. O laudo também irá apontar a velocidade da picape no momento do acidente.

Luiz era funcionário de um estabelecimento comercial localizado no Bairro das Graças. Até o final dessa edição não havia sido passadas informações sobre o velório e horário de sepultamento.